I più forti siamo noi: l’Italia conquista la terza Davis di fila

TERMOLI. Con la stessa tempra di Rocky, dopo un match partito in salita, Flavio Cobolli rimonta un set a Munar e fa trionfare la terza Coppa Davis di fila, in casa stavolta, a Bologna.

Due partite a zero, come con Austria e Belgio, col doppio solo spettatore (ma pronto). Cobolli ha ultimato l’impresa avviata da un sontuoso Matteo Berrettini, che aveva sconfitto agevolmente Carreno Busta.

La partita di Cobolli è stata caratterizzata da un pessimo avvio, 1-6 il primo set, ma con grinta e cattiveria agonistica, Flavio ha saputo vincere il tie-break del secondo set e dopo una battaglia durissima ha tolto il servizio all’ultimo game utile, prima dell’epilogo eventuale.

L’Italia di Filippo Volandri, pur senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si conferma e davvero i più forti siamo noi, col tris calato a Bologna e per due anni di fila la doppietta con le donne in Billie Jean King Cup.

Emanuele Bracone