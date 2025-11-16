Il “Runner” Piero Biagio Mignogna trionfa alla 52ª “Su e Giù” di Campobasso

CAMPOBASSO. Una giornata da incorniciare per l’atletica molisana e per la Runners Termoli: Piero Biagio Mignogna ha conquistato la 52ª edizione della storica “Su e Giù”, la corsa podistica più amata e partecipata del capoluogo, che quest’anno ha visto la presenza record di oltre 5.000 partecipanti.

Un fiume umano ha invaso le strade di Campobasso, trasformando la città in un palcoscenico di sport, passione e appartenenza. Tra atleti professionisti, amatori, famiglie e bambini, la manifestazione ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama sportivo e sociale della regione.

Ma è stato Mignogna, con la sua falcata potente e il cuore gonfio d’orgoglio, a scrivere la pagina più bella della giornata. L’atleta ha dominato la competizione con una prova di forza e intelligenza tattica, staccando gli avversari lungo le salite più dure del percorso e tagliando il traguardo tra gli applausi scroscianti della folla. La “Su e Giù” si conferma così non solo una gara, ma un rito collettivo, un inno alla resilienza e alla bellezza del Molise che corre, suda, lotta e vince. Tra le donne ha tagliato per prima il traguardo Letizia Di Lisa, della Virtus Campobasso.

EB