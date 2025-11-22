Il tennis come lo sci ai tempi di Alberto Tomba: euforia collettiva anche in tv

TERMOLI. C’è un fotogramma, più di tutti, che racconta il momento storico del tennis italiano: il Tg1 costretto a slittare per la partita di Flavio Cobolli. Non succede spesso che un evento sportivo “ingoi” il telegiornale della rete ammiraglia, e quando accade significa che siamo davanti a qualcosa che va oltre il risultato, oltre il match, oltre il singolo atleta. È la prova che il tennis, oggi, in Italia è ciò che lo sci fu negli anni di Alberto Tomba: un fenomeno popolare, identitario, capace di catalizzare un Paese intero.

La sfida di Cobolli, combattuta punto su punto, ha tenuto incollati milioni di telespettatori in una suspense che sembrava non finire mai. La Rai, anziché interrompere la diretta, ha fatto la scelta più eloquente possibile: continuare la partita e spostare il Tg1. Una decisione che dice tutto sull’aria che tira. La priorità, ieri sera, era quella di non “staccare” gli italiani da ciò che stavano vivendo insieme, davanti allo schermo. Come quando, trent’anni fa, si fermava tutto per vedere Tomba lanciarsi in pista.

Il tennis è tornato a essere questo: un rito collettivo. Le serate che slittano, le chat che esplodono, le tv degli stabilimenti e dei bar accese fino all’ultimo game. La sensazione di appartenenza, di condivisione, di attesa euforica. Cobolli non è solo un giovane in ascesa: è la punta di un’onda lunga che coinvolge Sinner, Musetti, Arnaldi, Berrettini e un gruppo che non rappresenta più la “novità”, ma la quotidianità del nostro sport.

È proprio questo il parallelismo con l’era Tomba: non il singolo campione, ma la trasformazione culturale. Allora fu lo sci a diventare pop anche per chi non aveva mai visto una pista; oggi è il tennis a parlare a tutti, non solo agli appassionati. A dimostrarlo sono gli ascolti, le scelte editoriali, l’ingresso stabile del tennis nel prime time, la narrazione che ormai coinvolge generazioni differenti.

La serata di ieri è un simbolo: un giovane italiano spinge talmente tanto da mandare in coda il telegiornale più visto d’Italia. Uno spostamento tecnico che diventa un segnale sociale. Se la Rai considera più importante finire un match di tennis che iniziare puntuale il Tg1, vuol dire che il Paese è già dentro una nuova stagione sportiva, emotiva e televisiva.

Un’Italia che si riconosce, che tifa, che vibra. Un’Italia che ritrova lo sport come appuntamento comunitario. Un’Italia che, come ai tempi di Tomba, si mette davanti allo schermo e non vuole più cambiare canale.