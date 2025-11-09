L’Accademia della Scherma riceve il riconoscimento Coni

TERMOLI. Premiazioni regionali del Coni: riconoscimento per l’Accademia della Scherma Termoli.

Presso la sede regionale del Coni a Campobasso, si è svolta la cerimonia di premiazione delle gare interregionali di scherma che si sono disputate nei giorni scorsi a Sulmona. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e le delegazioni regionali, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutto il Centro-Sud Italia, distintisi per impegno, tecnica e spirito sportivo.

Tra i protagonisti della giornata figura anche Luca Borgese, giovane talento dell’Accademia della Scherma Termoli, che ha ricevuto il premio come primo classificato nella categoria Cadetti – specialità Spada. Un risultato di grande prestigio, frutto di costanza, dedizione e passione per questo sport.

Soddisfazione è stata espressa anche dai tecnici e dai dirigenti dell’Accademia termolese, che da anni lavorano con impegno per far crescere nuovi campioni e diffondere la cultura della scherma sul territorio molisano.

La cerimonia, alla presenza di rappresentanti del Coni e della Federazione, ha voluto celebrare non solo i risultati sportivi, ma anche i valori di lealtà, sacrificio e amicizia che caratterizzano la disciplina schermistica.

MT