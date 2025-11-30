Il Molise trionfa alla Coppa Italia F.I. Wu.K. Sanda e Qingda 2025 in ricordo di Salvatore De Gregorio

CATANIA. Da venerdì 28 novembre a oggi, il Palaghiaccio di Catania ha ospitato la Coppa Italia F.I. Wu.K. Sanda e Qingda 2025, evento nazionale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu.

Il Molise, presente con le società Ankd di Termoli e Guglionesi e la Tifernus Dragon Campomarino guidate dal M° Costanzo Di Labbio, ha schierato 16 atleti e conquistato 16 medaglie complessive: 6 ori, 7 argenti e 1 bronzo nel Qingda, più 1 argento e 1 bronzo nel Sanda.

🥇 Ori

Federico De Cesare, Cadetti -64 kg Qingda

Francesco Buttiglione, Junior -65 kg Qingda

Pascal Farina, Junior -52 kg Qingda

Diego Greco, Cadetti -72 kg Qingda

Claudia Gentile, Cadetti -64 kg Qingda

Matteo Favia, Junior -85 kg Qingda

🥈 Argenti

Samuele Buttiglione, Cadetti -52 kg Qingda

Giovanni De Deo, Cadetti -64 kg Qingda

Antonio Consalvo, Junior -60 kg Qingda

Marco Ludovico, Junior -56 kg Qingda

Ilaria Mascilongo, Junior -48 kg Qingda

Emanuele Mascilongo, Senior -52 kg Qingda

Francesco Cannarsa, Senior -85 kg Qingda

Omar Benkara, Junior -80 kg Sanda

🥉 Bronzi

🥉 Bronzi Harun Haxhini, Junior -70 kg Qingda

Alessio Lambresa, Junior -65 kg Sanda

Un risultato corale che ha permesso alla compagine molisana di issarsi sul gradino più alto del podio nazionale, conquistando la Coppa Italia 2025 per Società del Qingda.

Determinante il supporto tecnico e organizzativo: Anna Laura De Gregorio, responsabile della palestra Neo Life Center, punto di riferimento per gli allenamenti; il M° Vincenzo Di Labbio, tecnico titolare del Team Ankd Guglionesi presso il Fitness Center; e soprattutto il M° Costanzo Di Labbio, che ha ritirato il trofeo portando con sé una gigantografia del Gran Maestro Salvatore De Gregorio, accolta da un applauso carico di emozione e memoria.

Il Molise dimostra così di saper competere ai massimi livelli nazionali, coniugando tecnica, passione e spirito di squadra. La vittoria della Coppa Italia Qingda 2025 è il simbolo di una comunità che cresce e convince, portando alto il nome della regione nel panorama delle arti marziali italiane.

EB