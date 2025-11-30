Il Molise trionfa alla Coppa Italia F.I. Wu.K. Sanda e Qingda 2025 in ricordo di Salvatore De Gregorio

CATANIA. Da venerdì 28 novembre a oggi, il Palaghiaccio di Catania ha ospitato la Coppa Italia F.I. Wu.K. Sanda e Qingda 2025, evento nazionale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu.
Il Molise, presente con le società Ankd di Termoli e Guglionesi e la Tifernus Dragon Campomarino guidate dal M° Costanzo Di Labbio, ha schierato 16 atleti e conquistato 16 medaglie complessive: 6 ori, 7 argenti e 1 bronzo nel Qingda, più 1 argento e 1 bronzo nel Sanda.
🥇 Ori
- Federico De Cesare, Cadetti -64 kg Qingda
- Francesco Buttiglione, Junior -65 kg Qingda
- Pascal Farina, Junior -52 kg Qingda
- Diego Greco, Cadetti -72 kg Qingda
- Claudia Gentile, Cadetti -64 kg Qingda
- Matteo Favia, Junior -85 kg Qingda
- 🥈 Argenti
- Samuele Buttiglione, Cadetti -52 kg Qingda
- Giovanni De Deo, Cadetti -64 kg Qingda
- Antonio Consalvo, Junior -60 kg Qingda
- Marco Ludovico, Junior -56 kg Qingda
- Ilaria Mascilongo, Junior -48 kg Qingda
- Emanuele Mascilongo, Senior -52 kg Qingda
- Francesco Cannarsa, Senior -85 kg Qingda
- Omar Benkara, Junior -80 kg Sanda
🥉 Bronzi
- Harun Haxhini, Junior -70 kg Qingda
- Alessio Lambresa, Junior -65 kg Sanda
Un risultato corale che ha permesso alla compagine molisana di issarsi sul gradino più alto del podio nazionale, conquistando la Coppa Italia 2025 per Società del Qingda.
Determinante il supporto tecnico e organizzativo: Anna Laura De Gregorio, responsabile della palestra Neo Life Center, punto di riferimento per gli allenamenti; il M° Vincenzo Di Labbio, tecnico titolare del Team Ankd Guglionesi presso il Fitness Center; e soprattutto il M° Costanzo Di Labbio, che ha ritirato il trofeo portando con sé una gigantografia del Gran Maestro Salvatore De Gregorio, accolta da un applauso carico di emozione e memoria.
Il Molise dimostra così di saper competere ai massimi livelli nazionali, coniugando tecnica, passione e spirito di squadra. La vittoria della Coppa Italia Qingda 2025 è il simbolo di una comunità che cresce e convince, portando alto il nome della regione nel panorama delle arti marziali italiane.
EB