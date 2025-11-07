Molise Trail 2025: dove la fatica incontra l’anima di una terra autentica

PETACCIATO. Il Molise Trail 2025 si è concluso alle 20 del 4 novembre, ma il suo battito continua a risuonare tra le colline, i borghi e i cuori di chi lo ha vissuto. Quattro giorni di bikepacking, tra bici gravel e mountain bike, hanno trasformato il Molise in un palcoscenico di emozioni, sudore e bellezza. Non è stato cicloturismo. È stato molto di più: un viaggio sportivo e umano, un rito collettivo che ha unito paesaggio, fatica e comunità.

Ogni salita ha raccontato una storia. Ogni discesa ha svelato un volto. Il Molise Trail ha mostrato una terra schietta, fatta di panorami che tolgono il fiato e persone che lo restituiscono con un sorriso. L’accoglienza molisana è stata il vero protagonista: spontanea, generosa, profondamente umana. Il quarto giorno ha celebrato proprio questo, con interviste e testimonianze che hanno mostrato il volto sincero di una regione che non ha bisogno di maschere.

Tra i momenti più intensi, il video di Kevin, giovane atleta amputato, che ha affrontato con forza e dignità la salita finale. La sua impresa ha commosso tutti, diventando simbolo di resilienza, amicizia e inclusione. Un gesto che ha reso il Molise Trail non solo un evento, ma un messaggio.

Dietro il successo, una rete di mani tese. Le amministrazioni comunali di Petacciato, Sant’Elia a Pianisi e Torella del Sannio hanno creduto nel progetto, offrendo supporto, accoglienza e collaborazione. Un grazie speciale al Consigliere Regionale Roberto Di Pardo, alla Protezione Civile di Petacciato e a tutti i volontari che hanno reso possibile ogni chilometro, ogni ristoro, ogni sorriso.

Accanto agli enti pubblici, tante aziende e attività locali hanno contribuito con prodotti, servizi e competenze, radicando l’evento nel tessuto vivo del territorio. Il Molise Trail è stato anche questo: un ponte tra sport e economia, tra passione e professionalità.

Lo sguardo ora è rivolto al futuro. Le iscrizioni per l’edizione 2026 apriranno il 21 novembre 2025, e l’appuntamento è fissato per il 30 ottobre 2026. L’obiettivo? Crescere, migliorare, valorizzare ancora di più il patrimonio naturale e umano del Molise.

Perché il Molise Trail non è solo una gara. È un progetto culturale, sociale e territoriale. È la dimostrazione che il Molise, con la sua autenticità, può diventare punto di riferimento per il bikepacking in Italia.

Esisti. Resisti. Pedala. Il Molise ti aspetta.

Emanuele Bracone