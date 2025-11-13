PETACCIATO. Molise Trail tra le 100 eccellenze italiane dello sport: un riconoscimento nazionale per una terra che pedala verso il futuro.

Il Molise Trail è stato selezionato tra le 100 storie di eccellenza sportiva italiane nel volume “100 Italian Sport Stories”, promosso da Confartigianato, Fondazione Symbola e Ministero degli Affari Esteri. Un riconoscimento prestigioso che celebra il valore dello sport come motore di coesione, innovazione e promozione territoriale, e che premia il Molise come terra di accoglienza, resilienza e bellezza.

Questo inserimento nel volume – che raccoglie le realtà più significative del Made in Italy sportivo – non è solo un tributo all’organizzazione dell’evento, ma un omaggio alla comunità molisana, capace di trasformare un trail in un’esperienza autentica, immersiva e identitaria. Come evidenziato nella presentazione ufficiale del progetto, lo sport italiano è anche impresa, cultura, sostenibilità e design, e il Molise Trail incarna perfettamente questa visione.

Molise Trail 2026: il futuro è già in corsa

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’appuntamento con il Molise Trail torna dal 30 ottobre al 3 novembre 2026.

“Esisti. Resisti. Pedala.” È il motto che accompagna il Molise Trail, un invito a vivere il territorio con forza e consapevolezza. Un messaggio che risuona con le parole chiave del volume “100 Italian Sport Stories”: passione, comunità, territorio, innovazione.

Il Molise Trail non è solo una gara: è un racconto collettivo, una celebrazione della natura, della fatica e della bellezza. È la dimostrazione che anche una piccola regione può diventare protagonista nel panorama sportivo nazionale, grazie alla forza delle idee e alla qualità dell’accoglienza.

Emanuele Bracone