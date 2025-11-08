Nuoto: al via la stagione agonistica 2025-26

TERMOLI. Domenica 9 novembre prende il via la stagione agonistica 2025/26 in vasca corta organizzata dalla Fin Molise, con la prima prova della Coppa Los Angeles. La piscina di Campodipietra, dotata di sette corsie, ospiterà gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores e le atlete femminili.

Il programma annuale prevede numerosi appuntamenti per tutte le categorie, dagli Esordienti ai Master, includendo anche le competizioni di fondo e le prove di Salvamento. Gli impianti di Campodipietra, Isernia e Termoli accoglieranno le diverse tappe del calendario ufficiale, garantendo un’offerta completa per atleti e società.

Le tre prove della Coppa Los Angeles saranno valide anche per le qualificazioni al Campionato Italiano Assoluto di Riccione e ai Criteria Nazionali Giovanili, in programma sempre a Riccione a marzo 2026. A dicembre si svolgerà la fase regionale della Coppa Brema, mentre nel nuovo anno le categorie agonistiche parteciperanno ai campionati regionali individuali e assoluti.

Gli Esordienti saranno protagonisti nelle tre prove del Molise Winter Tour e nella Molise Swim Cup, che prevede tre tappe più la finale a maggio nella piscina olimpionica di Termoli, in occasione del Trofeo della Velocità.

Il settore fondo avrà due importanti appuntamenti: la quarta edizione della Termoli Open Cup e il Memorial Casolino. I Master parteciperanno al campionato regionale di fondo, in programma a febbraio 2026.

Attenzione particolare anche al settore Propaganda, con tre tappe della manifestazione “Tutti in Piscina”, che culmineranno a giugno con la manifestazione nazionale “Tutti al Mare”, presso l’impianto A. Casolino di Termoli. Il settore Salvamento, riservato a Esordienti e categorie, prevede tre prove, la prima delle quali si svolgerà a Campodipietra il prossimo mese.

La Delegata Regionale Fin, Amelia Mascioli, esprime soddisfazione per l’avvio della stagione: “Siamo pronti per una stagione intensa, ricca di appuntamenti e di opportunità per i nostri atleti. L’entusiasmo delle società, la grande professionalità dei nostri tecnici e degli atleti e la qualità degli impianti ci permettono di guardare con ottimismo ai mesi che ci attendono”.