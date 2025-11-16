Simone Saitta trionfa al campionato italiano WKF di KickBoxing

TERMOLI. Simone Saitta trionfa al Campionato Italiano WKF: oro e cintura per il talento del Team Capurso.

Il 9 novembre, tra l’energia vibrante e i colpi serrati delle finali del Campionato Italiano Assoluti WKF, si è scritta una pagina di gloria per il Team Capurso e per uno dei suoi atleti più promettenti: Simone Saitta. Davanti a oltre 400 partecipanti provenienti da tutta Italia, nella cornice ufficiale della World KickBoxing Federation, Saitta ha conquistato il gradino più alto del podio nella disciplina KickBoxing, dominando un torneo a tre e portando a casa la cintura di Campione Italiano WKF 2025.

Il torneo, inserito nel calendario nazionale della Federkombat e riconosciuto dalla WKF, ha rappresentato uno degli appuntamenti più attesi della stagione agonistica. Simone Saitta ha affrontato con determinazione e lucidità ogni round, dimostrando non solo una preparazione tecnica impeccabile, ma anche una tenacia mentale che ha fatto la differenza nei momenti decisivi. Il suo stile, aggressivo ma controllato, ha messo in difficoltà gli avversari sin dalle prime battute, culminando in una vittoria netta che ha entusiasmato il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il successo di Saitta è anche il frutto del lavoro costante del Team Capurso, realtà pugliese che negli ultimi anni si è affermata come fucina di talenti nel panorama nazionale della KickBoxing. La conquista della cintura WKF non è solo un riconoscimento sportivo, ma un simbolo di eccellenza e dedizione, che proietta l’atleta verso nuovi traguardi internazionali.

La WKF (World KickBoxing Federation), con sedi in oltre 130 nazioni, rappresenta uno dei principali enti mondiali nella promozione degli sport da combattimento. Le finali italiane, organizzate secondo i regolamenti ufficiali e con il patrocinio della Federkombat, hanno visto la partecipazione di atleti di altissimo livello, rendendo il trionfo di Saitta ancora più significativo.

In un momento in cui lo sport italiano cerca nuovi volti e storie capaci di ispirare, Simone Saitta si impone come esempio di disciplina, passione e resilienza. La sua vittoria è un messaggio chiaro: il talento, quando accompagnato da sacrificio e visione, può raggiungere le vette più ambite.

EB