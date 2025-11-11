Squilli di Trombetta: chi sale e chi scende nell’ultimo weekend sportivo

TERMOLI. Eccoci qui con un nuovo appuntamento degli “Squilli di Trombetta”. Analizziamo l’ultimo weekend sportivo termolese e diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti.

PODISTICA – Danila D’Onofrio – Voto 9

Unica molisana in mezzo a 6.200 podisti, ha corso la Garda Trentino Half Marathon come una leonessa in trasferta. Con 1h35’ sui 21 km ha tenuto un passo da vera professionista, senza lasciarsi intimorire da pacer, atleti africani e runner da copertina. Lei, con l’umiltà di chi si allena tra le salite molisane e la grinta di chi non molla mai, ha portato alto il nome della regione. Altro che “mezza maratona”: questa è stata una prestazione intera, tonda e orgogliosamente molisana.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI – Voto 8,5

Una vittoria di platino, pesantissima, ottenuta al termine di una partita interminabile tra l’Air Basket Termoli e l’Attila Jr Pallacanestro Porto Recanati. Primi due quarti dominati dai termolesi (+10 all’intervallo), poi la rimonta marchigiana guidata da un Ciribeni indemoniato.

A 1’45’’ dalla fine è 60-65 per gli ospiti, ma Rupil si carica la squadra sulle spalle: due liberi a segno e, subito dopo, Pierucci piazza il jolly da tre per il 65-65. Overtime.

Il primo supplementare finisce 72 pari, serve il secondo per scrivere la storia: Rupil chiude con 33 punti e Matera sigilla dalla lunetta l’84-79 finale. Partita al cardiopalma e vero spot per lo sport.

PALLAVOLO SERIE D FEMMINILE – YO-GO GELATERIA TERMOLI PALLAVOLO – Voto 8

Bella e convincente vittoria in trasferta a Ortona (0-3) per le ragazze di coach Mauro Palli. Nove punti in classifica e morale alle stelle, complici anche recenti successi contro la capolista Altino Volley. Squadra giovane ma tosta: può perdere, ma mai senza lottare. Questo 0-3 esterno è pura linfa vitale.

BASKET DR1 INTERREGIONALE – MOLISE BASKET YOUNG – Voto 5,5

Avversaria di livello, la prima della classe, ma i giovani della cantera Air hanno sofferto più del previsto. Niente di irreparabile: perdere con i più forti ci sta, ma ora serve archiviare lo stop e ripartire dal buono mostrato nelle ultime uscite.

CALCIO A 5 SERIE C1 – ARCADIA TERMOLI – Voto 5

Sconfitta contro la capolista Venafro, con tutte le attenuanti del caso. Però da una squadra esperta come l’Arcadia ci si aspettava un po’ più di “cazzimma”, quella voglia di mettere i bastoni tra le ruote ai più forti. Stavolta Davide contro Golia non ha funzionato.

PALLAVOLO SERIE B MASCHILE – OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO – Voto 5

Contro la capolista Molfetta il divario si è visto tutto. Nessuna colpa: squadra giovane, alla prima esperienza in Serie B, consapevole di dover lottare per salvarsi. Ogni punto, ogni set strappato è oro colato. Testa bassa e continuare così.

CALCIO SERIE D – GIRONE F – TERMOLI CALCIO 1920 – Voto 4,5

Dopo cinque pareggi consecutivi ci si aspettava di più sul campo del Fossombrone, avversario abbordabile. L’assenza di Magnani si è sentita eccome: sul gol di Kyriematenga la difesa è rimasta a guardare. Reazione? Nulla.

Solo nel finale Cancello fallisce una grande occasione e il portiere locale salva tutto. Prova incolore, e ora la classifica preoccupa. Domenica arriva un ex motivatissimo come Domenico Giacomarro.

Il Termoli deve cambiare marcia: il tecnico Fulvio D’Adderio è esperto e capace, ma forse la squadra non recepisce i suoi dettami. Con dicembre alle porte, se l’obiettivo resta la salvezza, bisogna correre ai ripari.

Michele Trombetta