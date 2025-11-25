Squilli di Trombetta: cronache e pagelle dell’ultimo weekend sportivo termolese

TERMOLI. Eccoci qui con un nuovo appuntamento degli “Squilli di Trombetta”. Analizziamo l’ultimo weekend sportivo termolese e diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti.

TIRO CON L’ARCO – Arcieri del Mare – Voto: 10

Quando vedi una società data per dispersa tornare a tirare dritto al centro del bersaglio, l’applauso è automatico. Gli Arcieri del Mare sono tornati. Non per magia. Non per caso. Ma per cocciutaggine sana, passione vera e amore autentico per questo sport. La pandemia li aveva messi in ginocchio, come tanti: allenamenti fermi, sogni in pausa, silenzio lungo. Ma loro l’arco non l’hanno mai appeso al chiodo. Grazie a gente come Roberto Pietrantonio, Bruno Simeone e altri irriducibili della freccia, oggi respirano di nuovo. Domenica li abbiamo visti a un evento interregionale: negli occhi non solo concentrazione… ma fame di sport. Fame bella, pulita, fatta di sacrifici, sorrisi e frecce dritte. Non solo sul bersaglio… ma contro il tempo perso. Rinascita vera. E il 10 stavolta è pure stretto.

TENNIS – Circolo Tennis Termoli – Voto: 9,5 – È tornato il doppio misto Non si vedeva da quasi cinque lustri… dai tempi del flipper e delle merendine al bar dell’oratorio. Finale spettacolare: Leonardo Ciarla – Pina Cupone vs Gianluigi Guidi – Daniela Pontillo. Due ore di partita vera, sudata, tirata, con più colpi che a un concerto rock: 6–3 Cupone–Ciarla, 6–2 Pontillo–Guidi, Super tie-break: 11–9 Cupone–Ciarla. Una piccola guerra tennistica con racchette al posto delle spade. Non Wimbledon, ok… ma il livello agonistico da “Cobolli–Bergs versione termolese” ci stava tutto. Sotto l’occhio attento del presidente Luigi Giansante, che una ne pensa e cento ne vede. Segnale chiarissimo: il tennis a Termoli è vivo… e ha ancora parecchie palline da tirare.

RALLY – Alfredo Marco Iacoviello – Voto: 9

Non fa rumore. Non fa post inutili. Ma quando accende il motore… si sente eccome. Nel 2° Ability Drive dei Monti Ernici a Veroli, Alfredo Marco Iacoviello ha portato a casa 1° posto di classe e 1° posto di gruppo. Traduzione: primo dove contava davvero. Parla poco, guida tanto. Talento vero, testa, rispetto e umiltà. Sta crescendo gara dopo gara, curva dopo curva. E Termoli può essere orgogliosa non solo per i risultati, ma per lo stile.

VOLLEY – Coach Alfredo Mottola – Voto: 9

Nuova convocazione per Alfredo Mottola, tecnico della Delfina Volley School Termoli e Assistente Allenatore del Club Italia del Sud. Dopo Vibo Valentia, secondo stage a Tito Scalo (PZ) dal 17 al 21 novembre. Giorni di lavoro duro, intensi, formativi. Una vera iniezione di crescita. La Delfina non può che essere orgogliosa: dedizione, studio, competenza e sacrificio ripagano sempre. Avanti tutta Coach, la rotta è tracciata.

PALLACANESTRO DR1 INTERREGIONALE – Molise Basket Young – Voto: 8

Vittoria nel derby contro la Fortitudo Isernia. Dopo qualche inciampo, i ragazzi di Giuseppe Sabetta rimettono la testa fuori e si riprendono la scena. Vincere un derby non guarisce tutto… ma fa un gran bene all’autostima. Sono giovani, sbagliano, si arrabbiano, a volte si perdono… ma quando si concentrano diventano una realtà vera. Über alles MBY.

PALLACANESTRO SERIE B INTERREGIONALE – Air Basket Termoli – Voto: 7,5

Reazione ottima dopo la batosta della settimana scorsa. Contro Forlimpopoli: +18 a metà gara, controllo totale, poi calo improvviso negli ultimi minuti. Raggiunti. Superati. Poi ci pensa Sergio Rupil, con l’aiuto di Gianluca “Mani di Velluto” Pierucci. Vittoria importante, ma la prossima volta meno rischi per le coronarie degli spalti.

CALCIO SERIE D – FCD Termoli Calcio 1920 – Voto: 6,5

Contro l’Inter Sammaurese ci aspettavamo altro. Invece arriva un gol a 10 secondi dalla fine che ribalta tutto. Pareggiare sarebbe stato peggio. Poi un angolo, un altro angolo e… gol. Tre punti portati a casa col coltello tra i denti. Ora però serve di più contro il Teramo.

VOLLEY SERIE B INTERREGIONALE MASCHILE – Voto: 6

Ancora una sconfitta al tie-break. La squadra di Coach Del Fra gioca, lotta, domina, si porta 9–5 nel quinto, ma si fa raggiungere. Ai vantaggi finisce 18–16 per il Polignano. Sconfitta immeritata, tanta rabbia, ma consapevolezza di poter fare molto di più.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE – Delfina Volley School – Voto: 5,5

Sconfitta 3–0 a Montesilvano. Le ragazze volevano regalare una gioia al coach Mottola, ma non è andata. Succederà. Nota: la Yo-Go Gelateria Termoli Pallavolo non ha giocato per rinvio chiesto dall’Isernia.

CALCIO AMATORIALE – AC Termoli – Voto: 5

Sconfitta di misura a Cupello contro l’Atletico Well Donel. Nota positiva: gol all’esordio di Antonio Manes.

CALCIO A 5 SERIE C1 – Arcadia Termoli C5 – Voto: 4,5

Pesante manita casalinga contro il Torremaggiore. Sconfitta che pesa e può lasciare segni. Ora serve carattere e reazione: il campionato non perdona.

