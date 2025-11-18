“Squilli di Trombetta”: diamo i voti all’ultimo weekend sportivo

TERMOLI. Eccoci qui con un nuovo appuntamento degli “Squilli di Trombetta”. Analizziamo l’ultimo weekend sportivo termolese e diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti.

PALLAVOLO – SERIE B MASCHILE

Occhionero Termoli Pallavolo – Voto 10 e Lode

Oh, finalmente! Tant’ tuonò… che piovve davvero. La matricola giallorossa, dopo una sfilza di 3-0, 3-1 e 3-2 che manco i numeri del Lotto, si è svegliata e ha detto: “Basta sofferenze, oggi si vince”. E ha vinto sul serio: 3-0 più pulito della vetrina della gioielleria sotto Natale. Coach Peppe Del Fra, uno che parla poco ma fa parlare la squadra, a fine gara aveva la voce un po’ incrinata: o era commozione… o erano vent’anni di soddisfazioni che bussavano insieme. Tre punti d’oro, ultimo posto salutato con un ciao ciao e ora testa al Polignano. Oh, visto che l’appetito vien mangiando, magari ci prendiamo anche il dessert.

OLIMPIADI MILANO–CORTINA 2026

Anna Meo – Voto 10

La fiaccola olimpica passa per Termoli il 1° gennaio. Ora, già questa è una notizia. Ma la cosa più bella è che la porterà una termolese Doc: Anna Meo, sportiva vera, di quelle che se le chiedi “hai mai saltato un allenamento?” si offende pure.

Termoli nel percorso olimpico. Anna che sfila con la fiaccola. Il Molise che c’è, eccome se c’è.

Chapeau.

CLUB ITALIA DEL SUD – PALLAVOLO

Agnese Chinni – Voto 9.5

Seconda convocazione consecutiva. La ragazza è forte, seria, educata, cresce ogni anno… insomma, un problema: è talmente brava che ce la porteranno via presto.

Stage a Tito Scalo. Orgoglio della Termoli Pallavolo. Orgoglio della città. E noi tutti a dire: “Brava Agnese, continua così.”

FRECCETTE – SOFT DARTS CHAMPIONSHIPS

Jason Gioia – Voto 9.5

Il più piccolo del mondiale: 9 anni. E ha tirato le freccette come se fosse il nonno di tutti.

Mamma Lenka e papà Jhonny tornano in pedana dopo dieci anni: la famiglia Gioia non sbaglia un colpo, letteralmente.

Jason cresce, tira, colpisce, sorride… e torna a casa con esperienza, risultati e una valigia di emozioni.

Piccolo campione, grande mira.

PODISMO – RUNNERS TERMOLI

Piero Biagio Mignogna – Voto 9

Alla “Su e Giù” di Campobasso c’erano… più di 5.000 persone. Una roba che manco ai saldi.

In mezzo al fiume umano, chi vince? Piero Biagio Mignogna, con una corsa autorevole, potente, tattica, intelligente… insomma, tutto quello che noi comuni mortali non abbiamo quando facciamo jogging e dopo 200 metri chiediamo pietà.

Ha staccato tutti e ha scritto una pagina bellissima per la Runners Termoli e per l’atletica molisana. A Campobasso lo applaude pure chi non corre.

CALCIO – SERIE D

FCD Termoli Calcio 1920 – Voto 6.5

La vittoria? Una specie di cometa di Halley: la vedi ogni tanto e poi scompare.

Sesto pareggio consecutivo (con bonus sconfitta a Fossombrone). Contro il Sora, però, nel secondo tempo la squadra ha fatto di tutto per segnare: tiri, conclusioni, miracoli del portiere avversario… e un altro pareggio che sa di “ma porc…”.

Domenica c’è la Inter Sanmaurese, penultima.

Considerazione personale. Caro Termoli, se proprio non lo vuoi fare per te… fallo per me. Battere una squadra che si chiama Inter poche ore prima del derby di Milano mi farebbe arrivare alla sera più sereno di un monaco tibetano.

PALLAVOLO – SERIE D FEMMINILE

Delfina Volley School – Voto 6

Sconfitta sì, ma contro l’Altino, prima della classe, e pure fuori casa. Che dovevano fare, arrivare lì e vincere 3-0? Dai, su.

Le ragazze combattono, corrono, non mollano. Campionato difficile, ma loro hanno sempre il cuore in fuori. E questo merita rispetto.

BASKET – DR1 ABRUZZO

Molise Basket Young – Voto 5.5

Seconda sconfitta consecutiva contro il Teramo a Spicchi. Campanello d’allarme? Vedremo.

Il derby con l’Isernia sarà la verità nuda e cruda: o si riparte… o si apre il dibattito nazionale.

BASKET – SERIE B INTERREGIONALE

Air Basket Termoli – Voto 5

Contro il Matelica si poteva perdere, è vero. Ma -23 è roba da dire: “Ragazzi, che è successo? Si è staccata la corrente?”

La sconfitta più larga della stagione. Fino a ieri erano tutte partite punto a punto, oggi si spegne l’interruttore. Domenica da archiviare e basta.

CALCIO AMATORIALE

AC Termoli – Voto 5-

Perso 2-0 fuori casa col Vasto United, terzo in classifica. Niente tragedie: la squadra è in zona tranquilla. Però… oh, ogni tanto una zampata facciamola, eh.

CALCIO A 5 – SERIE C1

Arcadia Calcio a 5 Termoli – Voto 4.5

Seconda sconfitta consecutiva dopo la sosta. Le zone alte della classifica scappano via. Qui serve una sterzata di quelle vere, da film d’azione: i mezzi li hanno, è il momento di usarli.

Michele Trombetta