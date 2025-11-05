“Squilli di Trombetta”: promossi e bocciati dell’ultimo weekend sportivo

TERMOLI. Fine settimana intenso e ricco di emozioni per lo sport termolese. Dal tennis al basket, dal volley al calcio, c’è una sola costante: la passione, l’impegno e l’orgoglio sporti che animano atleti, tecnici e tifosi.

E allora, come ogni settimana, ecco il nostro consueto viaggio con gli “Squilli di Trombetta”.

TENNIS FEMMINILE

Daniela Pontillo – Voto 10

Regina della Lega Adriatica Femminile Serie A!

In una finale tiratissima batte la veterana Pina Cupone 6-4, 3-6, 10-7, mostrando freddezza e carattere da campionessa.

Match intenso, colpi di classe e tanto cuore.

Organizzazione impeccabile firmata da Luigi Giansante, Loredana Buonaiuto e Antonella Campeggio: il tennis femminile adriatico continua a crescere con grinta e passione.

BASKET DR1 REGIONALE

Molise Basket Young – Voto 9,5

La Molise Basket Young continua a brillare nel campionato DR1, imponendosi con un convincente 76-69 sul parquet del Giulianova Basket.

Un’altra prestazione maiuscola, che conferma la crescita costante e la personalità di un gruppo capace di affrontare ogni sfida con determinazione e maturità.

Questi giovani talenti, vera e propria Cantera dell’Air Basket Termoli, stanno dimostrando di avere non solo tecnica e visione di gioco, ma anche quella fame sportiva che contraddistingue le squadre vincenti.

Il loro spirito di squadra, la compattezza e la voglia di migliorarsi partita dopo partita stanno regalando soddisfazioni a tutto l’ambiente.

Il campionato DR1 si sta rivelando una vetrina preziosa per questi ragazzi, che non perdono occasione per mettersi in luce e far vedere di che pasta sono fatti.

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, allora il futuro per la Molise Basket Young si preannuncia luminoso e pieno di successi.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE

Air Basket Termoli – Voto 8,5

L’Air Basket Termoli torna a ruggire alla grande, conquistando un’incredibile vittoria esterna a Val di Ceppo Perugia per 78-80.

Dopo tre sconfitte di misura, la squadra di coach Marinelli ritrova il sorriso con una prova di cuore, carattere e maturità, imponendosi al termine di un match combattuto fino all’ultimo possesso.

I parziali (20-20, 18-17, 13-19, 24-27) raccontano l’equilibrio di una gara in cui la lucidità finale ha premiato i termolesi, capaci di espugnare un campo difficile contro una formazione in forma.

Una vittoria che vale doppio — per la classifica e per il morale — e che segna la svolta del cammino stagionale.

Ora testa al prossimo impegno al PalaSabetta contro il Porto Recanati: serviranno la stessa intensità, lo stesso spirito e il sostegno del pubblico di casa.

L’Air Basket è viva, e questa vittoria lo grida forte!

VOLLEY SERIE B INTERREGIONALE

Occhionero Termoli Pallavolo – Voto 6,5

Quarta giornata del torneo cadetto per i ragazzi allenati da Peppe Del Fra, e arriva la quarta sconfitta: tre per 3-0 e una per 3-2, che ha fruttato l’unico punto in classifica.

Ma tutto ciò non cancella le buone prestazioni di una squadra giovane e inesperta per queste categorie, che nonostante le sconfitte ha offerto sprazzi di gioco anche di ottimo livello tecnico.

Prendiamo la gara di domenica pomeriggio contro la Telmes Uni Bari, formazione che punta senza mezzi termini alla vittoria del campionato, organizzata ai massimi livelli con giocatori reduci dalla A2.

Eppure la formazione termolese non si è intimorita affatto: li ha spesso messi in difficoltà, accarezzando anche l’idea di poter strappare un set.

Come ripetiamo da sempre, la pallavolo è una disciplina dove il risultato numerico può ingannare: si può vincere 3-0, ma vedere parziali decisi da uno o due punti, se non ai vantaggi.

Ecco perché, in questo contesto, pur perdendo, la Termoli Pallavolo se l’è giocata spesso alla pari.

CALCIO SERIE D – GIRONE F

FCD Termoli Calcio 1920 – Voto 6,5

Pur continuando nella decorso di una pareggite acuta, il Termoli Calcio resta nella parte più rassicurante della classifica, quella sinistra.

Il quinto pareggio consecutivo smuove la classifica ma lascia molti rimpianti: con un pizzico di convinzione in più, poteva essere ben altro.

Essere oggi ottavi, assieme a squadre costruite per altri traguardi, può considerarsi positivo; ma se pensiamo agli otto punti persi in questi cinque pareggi — spesso in gare dominate — l’amarezza torna a galla.

Oggi abbiamo 12 punti, ma potevano essere almeno 19: saremmo in piena zona playoff, o almeno vicini alla porta d’ingresso.

Speriamo di migliorare e raggiungere l’obiettivo principale: salvarsi con largo anticipo, il nostro unico vero scudetto possibile.

CALCIO AMATORIALE ABRUZZO E MOLISE

A.C. Termoli – Voto 6

Si stava mettendo bene per l’A.C. Termoli nella gara contro il Guglionesi: la squadra di mister Maurizio Barisciano aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1.

Nel secondo tempo, però, i neroverdi hanno ribaltato tutto con due calci di rigore: il primo per il 2-2, il secondo — al 93’ — per il definitivo 3-2.

Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca e non poche recriminazioni, ma anche la consapevolezza che la squadra è sempre presente e vigile.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE INTERREGIONALE

Termoli Pallavolo Yo-Go Gelateria e Delfina Volley School – Voto 6-

Entrambe reduci da una sconfitta per 3-0: la prima al PalaSabetta, la seconda in trasferta.

La Yo-Go ha perso di misura, soprattutto nel secondo set, terminato ai vantaggi 30-32, mentre per la Delfina il risultato è stato più netto contro una squadra esperta come l’Antoniana Pescara, da anni protagonista in questa

Michele Trombetta