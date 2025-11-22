Tennis giovanile, Termoli al centro del momento d’oro

TERMOLI. Nel weekend che vedrà la nazionale azzurra di Filippo Volandri tentare la conquista della terza Coppa Davis di fila, il parco comunale si prepara a diventare il cuore pulsante del tennis regionale.

Da oggi al 30 novembre i campi gestiti dall’Asd Tennis Termoli ospiteranno i Campionati Regionali Giovanili maschili e femminili, appuntamento che vedrà scendere in campo 46 giovani promesse nelle categorie Fitp Under 10, 12, 14 e 16.

La società termolese, protagonista di una crescita costante, schiererà ben 12 atleti, confermando il ruolo di fucina di talenti e di punto di riferimento per il movimento tennistico molisano.

Gli occhi degli appassionati saranno puntati sul quattordicenne Asiatico Costantino, già campione in carica e oggi favorito grazie alla sua classifica Fitp 3.2. La sua presenza incarna la nuova generazione di giocatori che, con determinazione e risultati, sta trascinando il tennis locale verso un vero e proprio momento d’oro.

Non si tratta soltanto di un torneo: è il segno di un movimento che cresce, che coinvolge famiglie, allenatori e ragazzi, e che restituisce al tennis la sua dimensione più autentica, fatta di passione, sacrificio e sogni condivisi.

Termoli, con i suoi giovani protagonisti, diventa così il palcoscenico di una rinascita sportiva che guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.

Emanuele Bracone