Tennis Time al circolo di Termoli, ritorna in voga il doppio misto dopo oltre 20 anni: scopriamo chi ha vinto il torneo

TERMOLI. Tennis Time anche seniores al circolo di Termoli nel parco comunale, che stamani, quasi come antipasto dell’ultimo atto di Coppa Davis, ha visto disputarsi la finale del doppio misto, torneo sociale interno, che mancava da quasi 5 lustri.

Il doppio misto è una specialità che sta tornando in voga, non solo per i successi della premiata coppia slam azzurra Errani-Vavassorri, ma per la tendenza a mettere in competizioni miste tante discipline sportive.

Sul campo coperto in terra battuta, si sono affrontati le coppie formate da Leonardo Ciarla-Pina Cupone e Gianluigi Guidi-Daniela Pontillo.

Quasi due ore di gioco per assegnare una vittoria al fotofinish, 11-9 al super tie-break, appannaggio di Cupone e Ciarla, in un match tiratissimo, supervisionato dal presidente Luigi Giansante, tra gli altri presenti.

Competizione che si è conclusa dopo due set dove ciascuna delle coppie aveva tenuto l’altra a distanza, 6-3 per Cupone-Ciarla nel primo, 6-2 per Pontillo-Guidi nel secondo; quindi, tutto si è giocato al super tie-break e si stava per finire sui livelli di Cobolli-Bergs, almeno agonisticamente, ma qualche colpo meno riuscito ha segnato la differenza e attribuito il successo.

Foto di rito e abbraccio tra i contendenti, per lasciare quindi spazio alla cerimonia di premiazione, avvenuta nella sede del circolo. In corso anche gli incontri del torneo giovanile, che abbiamo presentato ieri.

E ora, tutti a guardare la Davis e tifare per la squadra di capitan Volandri.

Emanuele Bracone