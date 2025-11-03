“Termoli per lo Sport”: nasce un nuovo premio in città

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha istituito il premio “Termoli per lo Sport”, un riconoscimento ufficiale volto a valorizzare le eccellenze sportive locali e a promuovere tra i giovani i valori della sana pratica sportiva. L’iniziativa, approvata all’unanimità dal consiglio comunale il 29 ottobre 2025, prevede l’assegnazione di premi a società, atleti e cittadini che si distinguono nelle varie discipline sportive.

“Questo nuovo premio è un modo per ringraziare chi fa dello sport uno strumento di crescita, inclusione e orgoglio per la nostra Termoli”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore Michele Barile, promotore del progetto.

Il riconoscimento si articola in tre categorie: “Sportivo dell’anno”, destinato ad atleti residenti nel Comune di Termoli o tesserati per società sportive termolesi che abbiano ottenuto risultati sportivi a livello regionale, nazionale o internazionale, e alle squadre locali che si siano distinte nelle stesse competizioni; “Una vita per lo sport”, dedicato a cittadini, tecnici o dirigenti che abbiano contribuito in modo significativo alla promozione e alla pratica dello sport termolese; “Sport e Solidarietà”, rivolto a singoli, associazioni, organizzazioni o imprese che abbiano favorito lo svolgimento della pratica sportiva con finalità educative e di aggregazione sociale, sia in ambito pubblico che privato. La prima edizione del premio si terrà nel corso del 2026, con data ancora da definire.

Il regolamento per l’assegnazione dei premi è stato approvato contestualmente alla delibera istitutiva e sarà reso pubblico nei prossimi mesi.