Voucher sportivi per fare sport gratis dai 6 ai 19 anni

TERMOLI. Sostenere e favorire la pratica sportiva dei molisani dai 6 ai 19 anni. È questo l’obiettivo di “Voucher Sportivi”, l’iniziativa della Regione Molise in collaborazione con Sport e Salute, che permetterà a bambini, adolescenti e giovani del Molise di fare attività sportiva gratuitamente.

Grazie all’investimento della Regione Molise, verranno resi disponibili voucher del valore massimo di 300 euro, destinati ai residenti nel Molise dai 6 ai 19 anni, con priorità a coloro che vivono contesti familiari in difficoltà economiche e sociali, per svolgere attività sportiva gratuita presso le Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche molisane che, aderendo al progetto, metteranno a disposizione i loro corsi e le loro attività.

“Grazie all’iniziativa “Voucher Sportivi” favoriamo la massima partecipazione dei giovani alla pratica sportiva. La Regione Molise è impegnata a sostenere e valorizzare i grandi eventi sportivi del territorio e sta lavorando per la riqualificazione degli impianti sportivi – ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – Accogliamo con piacere ogni progetto che valorizzi tutte le iniziative sportive, soprattutto quelle che danno l’opportunità ai più giovani di praticare la propria disciplina. Lo sport, infatti, agevola l’inclusione e rappresenta un veicolo di valori fondamentali per il sano sviluppo della persona. La pratica sportiva, infatti, genera benessere fisico, ma è anche un potente strumento di socialità e di comunità, capace di educare i più giovani ai sani valori della vita”.

“Siamo orgogliosi di fare squadra con la Regione Molise, così come già fatto con altre Regioni, in una partita così importante per il benessere dei cittadini” è il commento di Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport in Italia, che supporterà la Regione Molise nell’attuazione dell’iniziativa.

“Siamo pronti a mettere a disposizione della Regione – prosegue Mezzaroma – la nostra esperienza e competenza per un progetto che punta ad abbattere i costi della pratica sportiva che rappresenta una delle principali barriere d’accesso. Permetteremo così allo sport di svolgere quel ruolo di strumento educativo e valoriale, di socializzazione e di prevenzione del disagio sociale. Oltre ad incentivare la pratica sportiva e a promuovere il diritto allo sport, il progetto rappresenta anche un sostegno concreto al tessuto sportivo regionale”.

Sino alle ore 12.00 del 21 novembre, le Associazioni Sportive dilettantistiche e Società Sportive dilettantistiche del Molise iscritte al RASD, potranno aderire all’iniziativa attraverso la piattaforma attiva all’indirizzo https://bandi.sportesalute.eu.

Successivamente, toccherà ai cittadini dai 6 ai 19 anni fare richiesta del voucher, del valore massimo di 300€, per svolgere, entro il 31 luglio 2026, almeno 4 ore al mese di attività sportiva presso le Asd e Ssd che avranno aderito.

Tutte le informazioni su www.sportesalute.eu e su www.regione.molise.it