

TERMOLI. Air Basket Termoli, sconfitta a Matelica: ora testa alla prossima sfida casalinga. A Matelica non basta il cuore all’Air Basket Termoli per strappare un risultato positivo sul campo della Vigor Matelica. I gialloblù escono sconfitti al termine di una gara complicata, contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato, costruita per puntare in alto.

Il match è iniziato con un primo quarto difficile per Termoli (29-15), dove l’approccio è stato poco deciso e i padroni di casa ne hanno subito approfittato. Nel secondo parziale (21-25) l’Air Basket ha provato a reagire, accorciando le distanze con una maggiore intensità difensiva e buone soluzioni in attacco. Ma nel terzo quarto (30-21) Matelica ha riallungato, sfruttando le percentuali alte da tre punti e approfittando delle difficoltà offensive dei termolesi. L’ultimo quarto (20-16) ha confermato il dominio dei marchigiani, che hanno chiuso la sfida sul punteggio finale di 100-77

A fare la differenza sono state le percentuali al tiro da tre punti: Matelica ha chiuso con un ottimo 41%, segnando da ogni zona del campo e punendo puntualmente ogni tentativo di rimonta. L’Air Basket, al contrario, ha faticato per tutta la gara dalla lunga distanza, con una percentuale molto bassa che ha compromesso la possibilità di restare agganciati nel punteggio.

Ora, l’obiettivo è ripartire subito. Domenica si torna al PalaSabetta, dove l’Air Basket cercherà di riscattarsi con l’aiuto del proprio pubblico e conquistare punti fondamentali per la classifica.

Tra le note positive, da segnalare le prestazioni di Sergio Rupil, Papa e Pierucci, che hanno tenuto in piedi la squadra con energia e qualità. Il resto del gruppo ha faticato a mantenere continuità nell’arco dei 40 minuti.

Ora l'attenzione si sposta alla prossima partita: domenica si torna al PalaSabetta, dove l'Air Basket proverà a riscattarsi davanti al proprio pubblico contro Forlinpopoli e riprendere il cammino in campionato con rinnovata determinazione.

Parziali:

1° quarto: 29-15

2° quarto: 21-25

3° quarto: 30-21

4° quarto: 20-16

MT