Air basket Termoli vince nella trasferta umbra a fil di sirena

TERMOLI. L’Air Basket Termoli torna a ruggire e lo fa nel modo più emozionante: espugnando il campo di Val di Ceppo Perugia con il punteggio di 78-80, al termine di una gara combattuta punto su punto e decisa solo negli ultimi istanti.

Dopo tre sconfitte di misura, la squadra di coach Marinelli ritrova il sorriso e lo fa con una prestazione di cuore, carattere e maturità, dimostrando di aver imparato dalle difficoltà e di saper reagire nei momenti cruciali.

I parziali (20-20, 18-17, 13-19, 24-27) raccontano di un match equilibrato, dove la lucidità nei possessi finali ha premiato gli sforzi dei termolesi, capaci di imporsi su una formazione solida e reduce da una vittoria esterna contro l’Amatori Pescara.

È una vittoria che vale doppio: per la classifica e per il morale, perché segna una svolta nel cammino stagionale e restituisce fiducia a un gruppo che ha mostrato compattezza mentale e tecnica.

Ora l’obiettivo è dare continuità: domenica si torna al PalaSabetta per affrontare il Porto Recanati, una delle squadre più attrezzate del campionato. Servirà la stessa intensità, lo stesso spirito e soprattutto il calore del pubblico di casa, chiamato a sostenere i propri ragazzi in un momento decisivo. L’Air Basket c’è, e questa vittoria lo dimostra: la stagione è ancora tutta da scrivere.

Michele Trombetta