L’Air basket Termoli vince al PalaSabetta dopo una vera battaglia

TERMOLI. Primo quarto tutto di marca termolese. L’Air parte fortissimo, risponde al canestro iniziale degli ospiti con le triple di uno scatenato Pierucci e prende subito il controllo della gara. A metà periodo i ragazzi di coach Marinelli volano sul +8, grazie anche a una difesa aggressiva e alle giocate di capitan Rupil, che a 5’ dalla sirena ruba palla e va a depositare il +10. Forlimpopoli prova a reagire, si riavvicina fino al -5, ma l’Air resta sul pezzo e riallunga. Il primo quarto si chiude sul 20-12 per i termolesi.

Nel secondo periodo l’inerzia non cambia: Pierucci apre con un’altra tripla ed è +13. A 5’30” dalla sirena l’Air comanda sul +14 mostrando personalità e ottime soluzioni offensive. I romagnoli però non mollano e nel finale di primo tempo riescono a limare lo svantaggio fino al -5. Si va al riposo lungo sul 36-31 per Termoli.

Il rientro dagli spogliatoi non è brillante per i rossoblù. Forlimpopoli ne approfitta e arriva fino a -1. Ma l’Air reagisce: a 5’53” riallunga sul +6, poi Rupil dalla lunetta riporta il vantaggio in doppia cifra. Odigie contribuisce con due punti preziosi e a 1’44” dalla sirena il tabellone dice 51-39 per Termoli. Il terzo quarto si chiude sul 56-45: +11 e controllo apparente della gara.

Ma l’ultimo quarto è una vera battaglia. L’Air deve stare attenta a non farsi sorprendere e riparte ancora con una tripla di Pierucci, autentica mano di velluto dalla lunga distanza. A metà periodo, però, Forlimpopoli torna pericolosamente sotto: 61-56 (-5). A 4’41” gli ospiti arrivano addirittura a -3 e nel finale succede di tutto: a 3’45” vantaggio ancora di tre punti, poi Forlimpopoli arriva fino al sorpasso 61-62 dalla lunetta.

Si gioca punto a punto: controsorpasso Air (63-62), nuova risposta dei romagnoli (63-64), quindi Rupil firma il 64-64 e Antonio Matera realizza il canestro del 67-64 a 1’18” dalla fine. L’Air resiste negli ultimi secondi e porta a casa una vittoria sofferta ma pesantissima.

Finisce 67-64: due punti d’oro e cuore enorme per l’Air Basket Termoli.

Michele Trombetta