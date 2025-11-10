L’Air Basket Termoli vince dopo due supplementari

TERMOLI. Una partita interminabile quella tra Air Basket Termoli e Attila Porto Recanati, decisa solo dopo due tempi supplementari che hanno messo a dura prova le coronarie dei tifosi.

I primi due quarti avevano visto un dominio abbastanza netto dell’Air Basket, capace di toccare anche il +10. Dopo l’intervallo lungo, però, la squadra di coach Marinelli è apparsa deconcentrata e Porto Recanati, trascinata da un super Ciribeni, ha prima agganciato e poi sorpassato i gialloblù.

Il vantaggio marchigiano è durato fino a 1’65’’ dalla sirena, quando Sergio Rupil, da vero uomo squadra, ha preso in mano la situazione. L’argentino ha ottenuto un fallo, realizzato i due liberi e, nel possesso successivo, ha ispirato l’azione che ha portato Pierucci a segnare la tripla del pareggio: 65-65 e primo overtime.

Il primo supplementare si è chiuso ancora in parità, 72-72. Nel secondo overtime, l’uscita per falli di Ciribeni ha spianato la strada all’Air, che con lucidità e carattere ha chiuso la sfida sull’84-79, conquistando due punti pesantissimi contro una delle big del campionato.

Un successo che porta i termolesi a quota 6 punti e che potrebbe rappresentare la scintilla giusta per dare una svolta positiva alla stagione.

Air Basket Termoli – Attila Porto Recanati 84-79 (d2ts)

Air Basket Termoli: Matera 5, Odigie 9, Pierucci 13, Sow, Marino n.e., Buonanno n.e., Dieng 15, Cassano 5, Rupil 33, Magugliani 4.

All. Marinelli

Attila Porto Recanati: Farina 3, Caroè 22, Gamazo 18, Caverni 4, Sablich 6, Mazzagatti 13, Pacini n.e., Quinzi, Ciribeni 13, Tartaglione n.e., Alfonsi n.e.

All. Coen

Parziali: 27-17, 14-17, 8-24, 16-7, 7-7, 12-7.

Progressivi: 27-17, 41-34, 49-58, 65-65, 72-72, 84-79.

Uscito per 5 falli: Ciribeni (Attila Porto Recanati).

Michele Trombetta