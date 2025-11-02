Molise Basket Young espugna il Giulianova

TERMOLI. La Molise Basket Young continua a brillare nel campionato DR1, imponendosi con un convincente 76-69 sul parquet del Giulianova Basket. Un’altra prova di maturità e qualità per quella che ormai possiamo definire la vera e propria Cantera dell’Air Basket Termoli. Il gruppo, sempre più affiatato e competitivo, sta dimostrando una costanza di rendimento che non passa inosservata.

Il campionato DR1 si conferma una vetrina preziosa per questi giovani, che stanno sfruttando al meglio ogni occasione per mettersi in mostra. E se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro per questi ragazzi promette davvero bene.

MT