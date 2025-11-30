Campionato amatoriale: Ac Termoli batte il Trigno Celenza

TERMOLI. Campionato Amatoriale Girone C–Sezione di Lanciano, nella decima giornata disputata ieri a Termoli, sfida tra l’Ac Termoli e il Trigno Celenza.

Una sfida intensa a metà classifica

Il pomeriggio di Porticone ha regalato emozioni e spettacolo nella decima giornata del campionato amatoriale girone C. Di fronte, due squadre posizionate a metà classifica, AC Termoli e Trigno Celenza, entrambe desiderose di conquistare punti preziosi per dare slancio alla propria stagione.

La partita si è rivelata equilibrata sin dai primi minuti: ritmo alto, contrasti decisi e grande intensità da parte di entrambe le formazioni. A sbloccare il risultato ci ha pensato Mauro Armillotta, che al 28’ ha firmato un rocambolesco gol dopo una mischia in area. Il boato del pubblico ha accompagnato i padroni di casa negli spogliatoi sull’1-0.

Secondo tempo: spettacolo sulla fascia e doppietta di Armillotta

Nella ripresa, il Termoli ha trovato nuova linfa grazie alle giocate fantasiose sulla fascia destra, Di Leonardo ha acceso gli spettatori con dribbling e cross pericolosi. Proprio da una sua iniziativa è nato il raddoppio: tiro insidioso dalla destra, respinta corta del portiere ospite e Armillotta, sempre pronto, ha ribadito in rete firmando la sua doppietta personale.

Il 2-0 sembrava indirizzare la gara, con i padroni di casa bravi a gestire il possesso e a chiudere gli spazi. Tuttavia, negli ultimi minuti la concentrazione è calata e il Trigno Celenza ha accorciato le distanze: al 80’, Gasparri ha svettato di testa su un cross dalla sinistra, infilando il portiere termolese e riaprendo la partita.

Finale senza sorprese e terzo tempo da campioni

Nonostante il brivido finale, il risultato non è cambiato fino al 90’. L’AC Termoli ha portato a casa tre punti fondamentali, confermando la crescita della squadra e la solidità del gruppo.

Come da tradizione, il “terzo tempo” ha trasformato la competizione in festa: protagonisti assoluti la convivialità e la frittura di pesce offerta dalla Pescheria Da Gaetano, molto apprezzata dagli ospiti e dai tifosi. Un gesto che ha ribadito lo spirito genuino del calcio amatoriale, dove oltre al risultato conta la passione e l’amicizia.

Tabellino sintetico

Risultato finale: AC Termoli-Trigno Celenza 2-1

Marcatori: Armillotta (28’, 62’), Gasparri (80’)

Arbitro: Sig. Rossi, direzione attenta e senza episodi controversi

Spettatori: circa 150, con buona presenza di tifosi ospiti

Una vittoria che rilancia l’AC Termoli e che conferma la competitività del girone C. La squadra di mister Grasso può guardare con fiducia alle prossime sfide, mentre il Trigno Celenza ha dimostrato carattere e capacità di reagire fino all’ultimo.

Forza AC Termoli!