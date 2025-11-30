Il Termoli ferma la corazzata Teramo: cuore, grinta e un palo che grida vendetta

TERMOLI. 14ª giornata – Serie D, Girone F — Allo stadio “Cannarsa” la corazzata Teramo fa visita al Termoli Calcio. Sulla carta un impegno proibitivo per i giallorossi di Fulvio D’Adderio, ma si sa: nel calcio, come nella vita, a volte l’impossibile diventa possibile.

I teramani, in questa prima parte di campionato, si sono dimostrati i veri antagonisti della capolista: seconda forza del torneo e distacco tutt’altro che siderale. Il Termoli, reduce da una vittoria striminzita e faticosa contro la Sammaurese, oppone tutto ciò che può contro questi giganti. E il Dio Eupalla, almeno questa volta, sembra strizzare l’occhio ai molisani.

Agli ordini del signor Ferrara della sezione di Roma 2, il Termoli scende in campo con la classica maglia giallorossa e pantaloncini bianchi, mentre il Teramo si presenta in completa tenuta nera.

Al 6’ primo squillo teramano: Carpani, in scivolata davanti a Iannaccone, non riesce a tramutare in gol una potenzialissima occasione.

Al 13’ risponde pericolosamente il Termoli con una bella azione combinata: cross di Mercuri e colpo di testa di Romano che impegna il portiere ospite.

Dopo appena 18 minuti il Termoli ha già collezionato due cartellini gialli: Ceesay al 15’ e Biguzzi al 18’. Al 27’ grande tiro dal limite di Basualdo, diretto in porta e deviato in angolo da un difensore del Teramo. Al 30’ altro giallo per i giallorossi, Avolio: sono già tre ammonizioni in mezz’ora.

Nel recupero del primo tempo (46’) arriva addirittura il quarto cartellino giallo per il Termoli, mostrato a Magnani. Un atteggiamento arbitrale apparso inspiegabilmente repressivo nei confronti dei padroni di casa e molto più permissivo con i teramani. Non vogliamo parlare di sudditanza, ma il signor Ferrara, a tratti, ha fatto quantomeno riflettere.

Dopo tre minuti di recupero si va al riposo: Termoli assolutamente alla pari nei primi 45 minuti, con il Teramo apparso per lunghi tratti timido e poco incisivo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un Termoli pimpante, aggressivo e determinato, che chiude il Teramo nella propria metà campo. Al 52’ il signor Ferrara si decide finalmente ad ammonire un teramano: è il numero 3 Pietrantonio.

Dal 53’ al 63’ girandola di sostituzioni, soprattutto da parte del Teramo. Pomante, vista la difficoltà dei suoi, sempre ben contrastati dai giallorossi, cerca soluzioni offensive per portare a casa tre punti pesantissimi. Ma il Termoli di oggi non vuole sottostare a nessuno.

Al 74’ bel tiro di Nanapereche che sibila a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Iannaccone. Un minuto dopo, al 75’, il Termoli resta in dieci uomini: Ceesay, già ammonito nel primo tempo, viene espulso. Intanto esce Basualdo, anche oggi impalpabile, ed entra Staffa.

Al 79’ altra occasione per il Teramo: gran tiro di Vitali, palla che sfiora il palo, stavolta alla destra di Iannaccone. All’83’ Mercuri si insinua velocemente in area biancorossa, ma il suo tiro è forte e impreciso.

Nel finale altre sostituzioni: al 91’ esce Cancello ed entra Manara. Al 92’ l’occasione più clamorosa dell’intera partita capita proprio sui piedi di Staffa, che colpisce in pieno il palo alla sinistra del portiere Torreggiani. Un boato che resta strozzato in gola ai tifosi del Cannarsa.

I quattro minuti di recupero volano via: due corner consecutivi per il Termoli e, sul secondo, un salvataggio provvidenziale sulla linea del portiere Iannaccone chiude definitivamente i conti.

Finisce 0-0, ma è un pareggio che pesa molto di più per il Termoli che per il Teramo. Prestazione di carattere, organizzazione e coraggio per i giallorossi, che strappano un punto più che positivo contro una delle corazzate del campionato.

Se questo è lo spirito, il Termoli può guardare al futuro con più fiducia.

Michele Trombetta

IL TABELLINO

TERMOLI 1920 0

TERAMO 0

(primo tempo 0-0)

TERMOLI 1920: Iannaccone, Tracchia, Magnani, Ceesay, Romano (79’ Colarelli), Antonacci, Cancello (89’ Manara), Biguzzi, Avolio (85’ Thiane), Basualdo Martinez (76’ Staffa), Mercuri (85’ Maggioli). All.: D’Adderio.

TERAMO: Torregiani, Pietrantonio, Angiulli (63’ Vitali), Sereni (63’ Nanapere), Carpani, Alessandretti (70’ Della Quercia), Salustri (85’ Costanzi), Pavone, Bruni, Botrini, Fall (68’ Persano). All.: Pomante.

ARBITRO: Ferrara di Roma 2 (Magnifico–Tangaro).

NOTE: espulso al 75’, nel Termoli 1920, Ceesay per somma di ammonizioni. Ammoniti Avolio, Biguzzi e Magnani (Termoli); Pietrantonio (Teramo).