Il Termoli si ferma sullo 0-0 anche contro il Sora

TERMOLI. Ennesima occasione smarrita per macinare punti e così facendo si fa poca strada. Il Termoli impatta 0-0 al Cannarsa anche col Sora di mister Mimmo Giacomarro, vecchia conoscenza.

Al Cannarsa va in scena una sfida che pesa come piombo sulla classifica e sul cuore: Termoli e Sora, appaiate a 12 punti e minacciate dalla zona rossa, si affrontano nella dodicesima giornata del Girone F con l’obbligo di non sbagliare. A rendere il match ancora più carico è il ritorno da avversario di Mimmo Giacomarro, ex tecnico giallorosso amatissimo in città, deciso a non lasciare Termoli a mani vuote (foto Lucrezia Isonni).

Prima del fischio d’inizio, un gesto che vale più di mille parole: il capitano Romano depone un mazzo di fiori in tribuna, nel posto dove sedeva Lorenzo Perino, tifoso storico scomparso una settimana fa. È il calcio che si fa memoria, comunità, lutto condiviso. Poi si gioca. Arbitra Palmisano di Saronno – e che il suo nome non ci lasci gli “amaretti” sul campo. Termoli in giallorosso, Sora in bianconero. Dopo appena 30 secondi Manara sfiora il palo con un destro velenoso: è subito assalto. Al 13’ il Sora risponde: corner, mischia, tiro a botta sicura, ma un difensore termolese salva sulla linea prima che l’arbitro fermi tutto per un fallo. Al 17’ Colabella semina il panico a sinistra, cross perfetto per Romano, anticipato all’ultimo: angolo, occasione enorme. Al 23’ punizione centrale per il Sora, Trocchia calcia ma trova la barriera. Al 34’ ancora Termoli: cross in area, Colabella di testa da due passi, fuori di un soffio. Si va al riposo sullo 0-0, con una partita che promette ma non esplode.

Nella ripresa D’Adderio cambia subito: fuori Hysaj, dentro Basualdo. Al 46’ punizione dal limite, ammonito Bassini, Colabella calcia e illude lo stadio, ma la palla finisce fuori. Al 49’ Manara si libera e spara, Laukzemis respinge con i pugni. Termoli è tornato in campo con fame e rabbia. Al 54’ altra punizione dal limite, tiro respinto, ma l’azione continua: i giallorossi martellano.

Al 58’ Romano si invola, entra in area, tiro angolato, Laukzemis devia, ma il tap-in viene sciupato. Al 66’ dentro Cancello per Colabella. Al 74’ Biguzzi ci prova da lontano, pallone che spiove davanti alla porta ma finisce sul fondo. Al 78’ azione splendida, Manara calcia da ottima posizione, para il portiere. Al 79’ ancora Romano, tiro angolato, Laukzemis devia in angolo. D’Adderio le prova tutte: all’85’ dentro Thiane per Avolio. All’87’ Termoli sfiora il gol con un tiro deviato da un difensore del Sora che rischia l’autogol: angolo.

Il Termoli attacca a testa bassa, ma la difesa di Giacomarro è un bunker. Quattro minuti di recupero, al 93’ Manara di testa, para ancora Laukzemis. Fischia l’arbitro: finisce 0-0. È l’ennesima occasione persa per il Termoli, che nella ripresa avrebbe meritato i tre punti. Ma il calcio non premia chi produce, premia chi segna. E oggi, Termoli, ha prodotto senza colpire.

Michele Trombetta