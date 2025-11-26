La crisi del calcio italiano e come uscire dal tunnel, ecco i suggerimenti dell’allenatore Armando Vallario

TERMOLI. Il calcio italiano attraversa oggi uno dei suoi momenti più complessi — e questo rende la riflessione di Armando Vallario più urgente che mai. Dopo il pesante 4-1 subito contro la Norvegia a San Siro, la nazionale azzurra non riuscendosi ad assicurarsi la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali (ma per i risultati precedenti nel girone, non solo per la debacle ultima), è costretta ancora una volta a passare per i playoff.

Per un paese con quattro titoli mondiali alle spalle vedere la propria squadra nazionale rischiare di stare fuori per la terza volta di fila è quasi uno psicodramma. La caduta della fiducia, le critiche feroci, il timore di una nuova esclusione: tutto questo grava sul presente e sul futuro del calcio italiano.

In questo clima di incertezza e attesa spasmodica per il playoff contro l’Irlanda del Nord (e nel caso contro la vincente di Bosnia-Galles), le parole di chi, come Vallario, conosce il calcio a 360°, fanno riflettere su questioni che vanno ben oltre la tattica e la forma atletica.

Ecco perché conviene tornare a leggere la sua analisi: non come mero esercizio teorico, ma come un richiamo serio alla sostanza del gioco.

Armando Vallario: trent’anni di esperienza tra panchine, docenza e una visione rivoluzionaria sul calcio

Per comprendere davvero la complessità del calcio moderno, bisogna ascoltare chi ha attraversato trent’anni di panchine, settori giovanili, staff tecnici e sale di Coverciano. Armando Vallario, allenatore professionista con licenza Uefa A, docente riconosciuto dal settore tecnico federale e osservatore di lungo corso in Serie A, B, C e D, è una voce fuori dal coro. Una voce che non teme di mettere in discussione pratiche, certezze apparenti e mode passeggere che oggi sembrano intoccabili.

La sua carriera parte nei primi anni Novanta tra le scuole calcio di Fidenza e Alsanese, passa per lo Spezia in C1, la Collecchio e la Pavullese, poi approda nei grandi staff del Bologna di Renzo Ulivieri e del Parma in Serie A. Ha lavorato con Taranto, Val di Sangro, Latina, Padova, Benevento, Reggina, Chievo Verona, Sampdoria e Pordenone, collaborando con tecnici come Sergio Buso e Domenico Di Carlo. Nel 2010 l’esperienza internazionale con la nazionale femminile canadese ai Mondiali. Parallelamente, dal 2012, è docente dei corsi federali, formando generazioni di allenatori.

Ma è soprattutto attraverso la sua riflessione critica sul calcio che Vallario lascia il segno. «Nel calcio l’unica certezza è l’incertezza», afferma citando un grande saggio del mondo calcistico. Questo principio guida tutta la sua visione metodologica.

Tecnologia, allenamento e miti da sfatare

Secondo Vallario, la complessità del calcio sfugge a chi tenta di ridurlo a numeri o misurazioni. «Il calciatore non conosce mai a priori quando deve spostarsi, dove deve dirigersi e a quale velocità», osserva. Per questo, chi pretende di valutare l’efficacia delle corse attraverso la tecnologia «non sa valutare la complessità e l’efficacia delle corse dei giocatori».

Il suo punto è netto: «L’allenamento deve avere come obiettivo primario il miglioramento della capacità di gioco, non quello di correre di più». Una squadra può percorrere più chilometri e fare più sprint, ma senza che questo garantisca alcun risultato.

Periodizzazione e allenamento: “Nel calcio esiste solo il microciclo”

Vallario abbatte un altro dogma importato da altri sport: la periodizzazione classica. «Il calcio non è uno sport di prestazione ma uno sport di scelte tecniche», spiega. Negli sport individuali la preparazione occupa dieci mesi, le gare uno o due. Nel calcio è l’opposto: «In queste condizioni i concetti di macro e mesociclo non possono essere presi in considerazione. Nel calcio esiste solo il microciclo: l’intervallo tra una partita e l’altra».

L’allenamento “a secco”: inutile e dannoso

Domanda provocatoria: l’allenamento a secco è meno utile di quello attraverso il gioco? Per Vallario la risposta è chiara: «Sì, perché in una partita gli sforzi non sono mai identici e sono imprevedibili. È impossibile riprodurre a secco gli sforzi reali di gioco». Da qui il paradosso: nel calcio di strada non esistevano preparazioni fisiche, eppure «nessuno si infortunava giocando tutti i giorni e per lunghe ore».

I giochi a effettivi ridotti, invece, riproducono la realtà motoria del calcio: accelerazioni, frenate, cambi di direzione continui, ma in condizioni naturali.

Riscaldamento: “A volte controproducente”

Sul riscaldamento Vallario ribalta un altro dogma: «Il riscaldamento può essere controproducente, specie con temperature elevate», perché la perdita di sali minerali compromette le contrazioni muscolari. La natura, dice, non lo prevede: «Madre Natura non ha ritenuto necessario il riscaldamento per scappare o inseguire qualcuno».

Racconta episodi in cui giocatori entrati “a freddo” non hanno riportato alcun infortunio. Per lui basta «fare alcune corse e movimenti con la palla, senza intensità». E ironizza sui mini-riscaldamenti studiati per l’intervallo: «Non so se ridere o piangere».

Test atletici: “L’unico vero test è l’occhiometro”

Nel calcio vengono utilizzati test come l’Abalakov, il Sergent, la VO2 max o lo sprint test. Ma Vallario racconta ciò che ha visto: «Giocatori disastrosi nei test ma specialisti nel gol di testa, e fenomeni nei test che in partita non incontravano mai la palla». Il motivo? Il calcio non premia solo le fibre veloci ma la comprensione del gioco. Il cosiddetto “falso lento”, veloce nella testa.

Per questo conclude: «Il vero test è l’occhiometro: la sommatoria della tua esperienza calcistica».

Stretching: una moda più dannosa che utile

Sul tema stretching Vallario è categorico: «È una pratica inutile e a lungo termine indebolisce sistema scheletrico e muscolare». Nessun animale lo pratica, ricorda provocatoriamente: «Avete mai visto una gazzella chiedere al leone un po’ di tempo per allungarsi prima di scappare?». E sottolinea che ai tempi di Rivera e Pelé non esisteva e gli infortuni erano molti meno.

Risveglio muscolare: “Non ha alcun senso scientifico”

«Il risveglio è un processo globale, non si risveglia solo il sistema muscolare». I giocatori hanno ritmi circadiani diversi, abitudini diverse, qualità del sonno variabile. Come si può fissare un unico orario di attività pre-gara valido per tutti? Per Vallario, spesso, «a qualche giocatore sarebbe più utile un’ora di sonno in più».

Ex calciatori allenatori? “Non basta aver giocato”

Altro punto cruciale: «L’aver giocato bene non garantisce di saper far giocare bene la squadra». L’errore più comune degli ex campioni è «dispensare i giocatori dalla riflessione individuale», limitandone creatività e autonomia.

Costruzione dal basso: non un dogma

Il calcio è imprevedibilità. Per questo ridurre l’uscita dal basso a un obbligo è un errore: «Non può essere una filosofia di gioco, ma solo un’ipotesi fra le tante. Non bisogna dare all’avversario il vantaggio di sapere come partirà l’azione». Anche perché, ricorda, «si può arrivare al tiro anche con un solo passaggio».

Tempi di gioco: senza l’avversario non si allenano

«Il tempo e lo spazio te lo concede e te lo toglie l’avversario». Il pressing lo dimostra. Per questo l’11 contro 0 è inutile per allenare i tempi di gioco: «Se vi dicono che stanno allenando i tempi di gioco, dovete diffidare. È ignoranza».

Conclusione: l’urgenza di un calcio che torni a pensare

L’approccio di Vallario è quello di un tecnico che ha vissuto il calcio in ogni prospettiva e che oggi, con franchezza e competenza, sfida miti e certezze che spesso resistono solo per conformismo. In un momento in cui la nazionale è sull’orlo di un altro fallimento — costretta ai playoff dopo due esclusioni consecutive — la sua analisi suona come un invito serio e necessario: riportare il calcio alla sua essenza, fatta di intelligenza, adattamento, imprevedibilità, gioco.

EB