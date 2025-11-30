Niccolò Marino convocato nella Nazionale che volerà in Brasile per la Kings World Cup Nations 2026

TERMOLI. La notizia è arrivata nelle ultime ore: Niccolò Marino è stato ufficialmente convocato dalla Nazionale italiana per partecipare alla prossima edizione della Kings World Cup Nations, in programma in Brasile nel gennaio 2026. Grande soddisfazione per il “lungo” degli Stallions, la rivelazione della King’s League italiana, il format di calcio spettacolo indoor che sta prendendo sempre più piede, nei palazzetti e sui social.

Per il giovane atleta — e per i suoi sostenitori — si tratta non solo di un riconoscimento, ma di un vero e proprio onore: «È una notizia che mi riempie di gioia — ha commentato Marino — sarà un onore per me rappresentare i colori dell’Italia in Brasile. Credo che la nostra sia una squadra di assoluto livello che potrà dire la sua contro chiunque: daremo il massimo!».

Un torneo da leggenda — e l’Italia ci crede

La Kings World Cup Nations, nata come mondiale delle selezioni legate alla “universo” della Kings League, tornerà per la sua seconda edizione in Brasile, confermato come paese ospitante dopo il successo della prima edizione in Italia.

Il torneo riunirà 20 squadre nazionali: una vetrina globale, in cui le squadre saranno impegnate in una fase a gironi (cinque gruppi da quattro), seguita da un “ultima chance” per alcune terze e seconde classificate in vista dei quarti di finale, e da lì fino alla finalissima internazionale. Nella tua anticipazione, la finale è fissata per il 17 gennaio 2026 all’Allianz Parque di San Paolo — cornice prestigiosa, degna di un evento destinato a rimanere negli annali.

Per l’Italia, e per giocatori come Marino, l’avventura in Brasile rappresenta una chance storica: non solo sfidare squadre forti, ma inserirsi in un contesto che unisce sport, spettacolo e community globale, come già dimostrato nella prima edizione della manifestazione.

Le aspettative e la voglia di spingersi oltre

La convocazione di Marino arriva in un momento cruciale: la Kings World Cup Nations torna più forte di prima, con un format rinnovato, più squadre, maggiore visibilità internazionale — e soprattutto un palcoscenico sudamericano, casa del calcio per antonomasia.

Per lui, come per l’intera rappresentativa italiana, non sarà solo un’occasione per mettersi in mostra: sarà il tentativo di dimostrare che l’Italia può competere ad alti livelli anche in questa nuova forma di calcio-spettacolo. L’ambizione è chiara: giocarsela con tutti, dare tutto, magari far sognare tifosi e appassionati con imprese che possano restare scolpite nella memoria.

L’attesa della lista completa: altri nomi in arrivo

Secondo le prime indiscrezioni, nei prossimi giorni la convocazione della Nazionale non si fermerà: oltre a Marino è prevista l’ufficializzazione di altri cinque giocatori, per un totale di 13 atleti. Portieri Chironi e Gilli; difensori Evangelisti e Marin; centrocampisti Gelsi; attaccanti Perotti e Scienza.

Questo rinnovamento lascia presagire una rosa bilanciata, pronta ad affrontare con concretezza e mentalità competitiva un torneo tanto imprevedibile quanto ambizioso.

Tra medici, allenatori, dirigenti e soprattutto giocatori — molti dei quali giovani e motivati — cresce l’attesa per conoscere la formazione completa e prepararsi al meglio.

Perché questa edizione del Mondiale Kings potrebbe essere quella della svolta

Il ritorno in Sud America — nel paese simbolo del calcio — conferisce al torneo caratura internazionale e un “peso storico”, che lo distingue nettamente dalle manifestazioni precedenti.

Il nuovo format, con gironi ampliati e “ultima chance”, offre più opportunità e più intensità competitiva, rendendo ogni partita decisiva e potenzialmente spettacolare.

Per l’Italia e per giovani talenti come Marino, è un’occasione per confrontarsi con star globali e nuove generazioni, entrando nel vivo di un calcio che mescola sport, intrattenimento e socialità, surclassando ogni aspettativa.

L’avventura di Niccolò Marino verso la Kings World Cup Nations 2026 è appena cominciata — e già promette di essere epica. Nel corso dei prossimi giorni aggiorneremo con la lista ufficiale dei convocati, il calendario delle partite e ogni dettaglio utile per seguire passo passo l’Italia verso il Brasile.

