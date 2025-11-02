Quinto pari di fila: Termoli-Maceratese 2-2

TERMOLI. Termoli Calcio–Maceratese 2 -2 (primo tempo 1-2) ancora un pari il quinto consecutivo per il Termoli.

Nella 10ª giornata del campionato di Serie D – Girone F, il Termoli scende in campo in completa tenuta nera, mentre la Maceratese si presenta con la classica maglia a strisce verticali biancorosse e pantaloncini rossi. Dirige l’incontro il signor Riglia della sezione di Ercolano.

I primi 17 minuti scorrono senza particolari emozioni: qualche iniziativa interessante da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre riesce a concretizzare. Al 22’ il Termoli ha una buona occasione su punizione dal limite, in posizione centrale. Sul pallone va Colabella, ma la sua conclusione viene respinta dalla schiena di un uomo in barriera.

Al 25’ arriva l’episodio che cambia l’inerzia della gara: un tiro della Maceratese viene respinto in area da Biguzzi con le braccia aperte. Rigore netto, solare, visto chiaramente anche dalla tribuna. Sul dischetto si presenta Marras, che non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti: Termoli 0 – Maceratese 1.

Ci si aspetta la reazione dei giallorossi, ma è ancora la Maceratese a mantenere l’iniziativa, approfittando del momento di smarrimento della squadra di casa, che sembra aver accusato il colpo.

Al 40’ finalmente il Termoli si scuote: dopo un’azione insistita in area, con una mischia e un possibile tocco di mano non sanzionato, arriva il cross decisivo e Colabella, di testa, insacca il gol dell’1-1.

Quando tutto lascia presagire che il primo tempo si chiuderà in parità, nel minuto di recupero concesso dall’arbitro arriva la doccia fredda per i molisani: Sabattini, sbucato dal nulla, firma il nuovo vantaggio ospite. Si va così al riposo con la Maceratese avanti 2-1.

Naturalmente ci si aspettava una reazione dal Termoli, magari dopo la strigliata di mister D’Adderio negli spogliatoi per aver permesso alla Maceratese di tornare in vantaggio a trenta secondi dalla fine del primo tempo. Invece, nei primi otto minuti della ripresa, è stata la squadra ospite a mostrarsi più attenta e determinata, cercando di piazzare il colpo del k.o. con un Osorio sempre pericoloso e capace di fare reparto da solo.

Al 55’ entra Manara per rinforzare l’attacco al posto di Antonacci, ma è ancora la Maceratese a spingere e a tenere in apprensione la retroguardia giallorossa. Al 59’ finalmente il Termoli si fa vedere dalle parti di Gagliardini, ma la difesa ospite riesce a rifugiarsi in angolo.

Al 60’ è proprio Manara, da poco entrato, a provarci con un fendente che esce di poco sul fondo. Due minuti più tardi, al 62’, arriva il meritato pareggio termolese: bella azione corale finalizzata da Manara, che sigla il 2-2.

Al 65’ Romano tenta la conclusione dalla distanza, ma Gagliardini blocca con sicurezza. Un minuto dopo, al 66’, D’Adderio sostituisce Basualdo con Hysaj per dare nuova energia al centrocampo.

Al 73’ ancora Osorio pericolosissimo: fuga sulla destra, si accentra, entra in area e calcia con potenza, ma Iannaccone è bravissimo a deviare in angolo con un gran tuffo.

Al 77’ Romano si gira bene in area e colpisce in pieno il palo destro, ma l’azione viene poi annullata per una sua posizione di fuorigioco. All’80’ esce l’autore del primo pareggio, Colabella, ed entra Thiane.

L’arbitro concede cinque minuti di recupero, ma non accade più nulla di rilevante. È cambiato il mese, ma la pareggite del Termoli continua e, anzi, sembra aggravarsi. Tuttavia, a differenza di altre occasioni, questo è senza dubbio un punto guadagnato contro una Maceratese ben organizzata.

Marcatori: 25’ Marras (rig.), 40’ Colabella, 46’ Sabattini, 65’ Manara.