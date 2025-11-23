Termoli corsaro in trasferta: battuta 1-0 la Sammaurese

TERMOLI. Allo stadio di San Mauro Pascoli si gioca la gara tra Inter Sammaurese e Termoli Calcio 1920, due squadre accomunate anche dai colori sociali: giallo e rosso. Ne esce un Termoli a due facce: autoritario ma sterile nel primo tempo, brutto e in affanno nella ripresa, ma alla fine i tre punti arrivano nella tredicesima gara del girone di andata.

Agli ordini del signor Alessandro Niccolai della sezione di Pistoia, pronti via e il Termoli va subito in gol, ma la rete viene giustamente annullata per un precedente tocco di mano dello stesso giocatore termolese.

Dopo 16 minuti di nulla assoluto, l’unica nota “folcloristica” sono le urla continue di Fulvio D’Adderio verso i suoi. Il Termoli prova qualche ripartenza veloce, ma tutte si infrangono contro la solida difesa della Sammaurese.

Al 32’ punizione dal limite di Antonacci: conclusione debole. In panchina c’è il nuovo acquisto Gianmarco Staffa, arruolato e pronto a entrare su decisione del tecnico.

Al 36’ Tracchia di testa sfiora il palo alla destra del portiere Pazzini. Al 40’ l’episodio clamoroso: Cancello, a porta sguarnita, deve solo spingere la palla in rete, ma tergiversa permettendo il recupero miracoloso di Bianchi che salva sulla linea. Un errore che spiega bene perché il Termoli non vince da due mesi.

Dopo 3’ e mezzo di recupero, si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa il copione cambia: il Termoli perde campo, intensità e misure. Al 50’ ripartenza dei molisani, Cancello viene steso da Said: giallo giusto. Al 52’ Nisi calcia dalla distanza, ma Iannaccone è attento.

Al 55’ entra Staffa al posto di Ceesay. Il Termoli però appare sulle gambe, mentre la Sammaurese cresce e ci crede.

Al 62’ Manara subentra a Cancello. Al 66’ Colabella entra al posto di Antonacci. Al 68’ punizione per il Termoli, mischia in area romagnola ma senza esito, anzi è la Sammaurese a ripartire in modo pericoloso.

Manara si becca un giallo ingenuo. Al 79’ esce Basualdo, ancora giù fisicamente, e rientra Colarelli, giocatore fondamentale sulle fasce per i molisani.

Secondo tempo bruttissimo: pochissimo gioco, zero spettacolo, calo fisico evidente e preoccupante. Sembra l’ennesimo pareggio scialbo, ma come diceva Gianni Brera, il Dio Eupalla vede e provvede.

A 94’50”, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sponda di Magnani e colpo di testa vincente di Mercuri: palla in rete e Termoli che porta a casa una vittoria insperata.

Tre punti pesantissimi, ma va anche detto che la Sammaurese è ultima in classifica e la squadra più perforata del campionato: il Termoli doveva chiuderla molto prima. Oggi la fortuna ha dato una grossa mano, ma per il futuro servirà decisamente altro.

Sammaurese – Termoli 0-1

Rete: Mercuri 95’

Michele Trombetta