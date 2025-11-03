1000Esperti Pnrr: riunita la cabina di regia regionale

CAMPOBASSO. Si è svolta questa mattina, presso la Sala Giunta di via Genova, la riunione della Cabina di regia “1000Esperti Pnrr”, presieduta dal presidente della Regione Molise Francesco Roberti e dall’assessore al Pnrr Michele Iorio. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per fare il punto sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nel territorio molisano, alla presenza dei rappresentanti dei sindacati confederali, Confcommercio, Confagricoltura, Anci Molise, Provincia di Isernia e delle Unioni dei Comuni.

Durante la riunione, sono stati illustrati i dati registrati sulla piattaforma Regis, evidenziando che l’andamento complessivo del Molise non è allarmante e che gli interventi previsti procedono nella giusta direzione per essere completati entro il 30 giugno 2026. L’assessore Iorio ha sottolineato come i dati nazionali non aggiornati non riflettano la reale situazione regionale, affermando che il Molise non è tra i primi, ma neppure tra gli ultimi. È stato inoltre discusso lo stato di avanzamento della spesa dei fondi europei, con l’obiettivo di raggiungere entro dicembre il target previsto, e con la possibilità di superare le stime iniziali. Particolare attenzione è stata dedicata alla Missione Salute, con rassicurazioni ai sindacati sul completamento dei lavori edilizi, collaudi e messa in funzione delle strutture sanitarie.

Il presidente Roberti ha ribadito il proprio impegno affinché le case di comunità diventino strutture operative capaci di offrire servizi sanitari e socio-sanitari integrati, riducendo gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. È stata inoltre condivisa la necessità di rivedere il Piano Territoriale per adeguarlo alle nuove esigenze del Pnrr, proposta accolta con unanime consenso. La riunione si è conclusa in un clima di collaborazione e fiducia reciproca, con l’impegno comune di accelerare l’attuazione del Pnrr in Molise e garantire risultati concreti per il territorio e i cittadini.