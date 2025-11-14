A Carlo Vincitorio il premio “Maestro Ottico”

TERMOLI-FIRENZE. Si è svolta venerdì 9 novembre, nelle sale storiche di Palazzo Borghese a Firenze, la cerimonia nazionale di consegna del titolo di “Maestro Ottico – Eccellenze & Innovazione”, un riconoscimento che celebra i professionisti italiani distintisi per competenza, esperienza e contributo allo sviluppo della cultura ottica. Tra i premiati figura Carlo Vincitorio, titolare della storica Ottica Vincitorio di Termoli, attiva dal 1975.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Ottici e Optometristi, ha riunito nella città toscana una selezione delle eccellenze italiane del settore, professionisti che hanno saputo innovare rimanendo fedeli alla tradizione artigianale e all’attenzione per la salute visiva. In un contesto elegante e fortemente simbolico come Palazzo Borghese, la cerimonia ha messo in risalto il valore umano e professionale di ottici che, nel corso di decenni di attività, hanno contribuito alla crescita del settore e alla diffusione di un servizio di qualità.

Carlo Vincitorio è stato insignito del titolo di Maestro Ottico per la sua lunga carriera iniziata nel marzo 1975 e per la trasformazione di un piccolo laboratorio di provincia in una realtà solida e moderna, capace di coniugare esperienza artigiana, tecnologie avanzate e un approccio centrato sulla cura del cliente. Nel corso degli anni, l’Ottica Vincitorio è diventata punto di riferimento non solo per Termoli ma anche per i territori limitrofi, grazie a servizi optometrici evoluti, un laboratorio interno sempre aggiornato e una politica aziendale fondata su professionalità e fiducia reciproca.

Durante la premiazione, l’Associazione ha sottolineato come il titolo di Maestro Ottico venga conferito a chi si distingue per l’eccellenza del percorso professionale, la capacità di innovazione e l’impegno costante nel promuovere la cultura della visione. Elementi che nel caso di Vincitorio trovano piena corrispondenza, grazie a cinquant’anni di lavoro caratterizzati da aggiornamento continuo, investimenti nella qualità e un rapporto diretto e familiare con la clientela.

Per Termoli, il premio rappresenta un risultato di prestigio e una conferma del valore delle realtà imprenditoriali locali che, con dedizione e competenza, riescono a emergere nel panorama nazionale. La storia di Carlo Vincitorio è il racconto di un mestiere portato avanti con passione, di un’attività che ha attraversato trasformazioni tecnologiche e generazioni di clienti, mantenendo sempre gli stessi valori fondanti: precisione, affidabilità e attenzione alle persone.

Il titolo di Maestro Ottico consegnato a Firenze suggella dunque un percorso professionale esemplare e rafforza il ruolo dell’Ottica Vincitorio come eccellenza del territorio molisano, proiettata verso il futuro senza perdere la propria identità.

EB