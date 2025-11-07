A Guglionesi torna al centro del dibattito l’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia

GUGLIONESI. Il futuro dell’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia torna al centro del dibattito a Guglionesi. Il Gruppo consiliare “Progetto Comune per Guglionesi”, guidato dai consiglieri Riccardo Vaccaro e Giovanni Ciccarone, ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale monotematico per discutere la revoca della Deliberazione n. 15 del 2012, il provvedimento con cui il Comune aveva autorizzato la realizzazione dell’elettrodotto.

La richiesta arriva dopo il rigetto, da parte del sindaco Antonacci, di un’istanza presentata dal Perito Industriale Antonio Di Pasquale, tecnico incaricato da alcuni privati interessati all’opera. Secondo i consiglieri Vaccaro e Ciccarone, la decisione sul riesame in autotutela spetterebbe invece al Consiglio comunale, in quanto organo che ha originariamente adottato il provvedimento.

Il dibattito verte anche su questioni di impatto ambientale e paesistico, legate al tracciato dell’elettrodotto sul territorio comunale. Studi condotti dal Per. Ind. Di Pasquale evidenziano criticità che, se confermate, potrebbero rendere illegittima la deliberazione originaria e creare potenziali contenziosi con i soggetti privati coinvolti.

I consiglieri hanno quindi chiesto che alla seduta partecipino anche i Responsabili dei Settori comunali interessati, per fornire un’adeguata informativa tecnico-giuridica e permettere una discussione completa e trasparente.

Con questa iniziativa, il Gruppo consiliare intende tutelare non solo la legittimità degli atti amministrativi, ma anche la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, ponendo al centro dell’attenzione politica il ruolo del Consiglio comunale come organo sovrano nelle decisioni di rilievo per la comunità.

Una vicenda destinata a tenere alta l’attenzione, tra esigenze di sviluppo energetico e tutela del territorio.