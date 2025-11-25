A Palazzo Vitale la presentazione della rete regionale antiviolenza

CAMPOBASSO. Oggi, martedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sala Parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso diventa il cuore della mobilitazione istituzionale e civile.

Alle ore 16 si terrà la presentazione del progetto regionale per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, affidato – a seguito di avviso pubblico – all’Associazione di Promozione Sociale Liberaluna ETS.

Dopo i saluti istituzionali della consigliera regionale delegata al Welfare, Stefania Passarelli, prenderanno la parola:

il prefetto di Campobasso, sua eccellenza Michela Lattarulo ;

; i sindaci di Isernia e di Campomarino ;

; l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli.

Si tratta di una testimonianza concreta di un impegno corale che attraversa istituzioni e territori.

Al direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise, Avvocato Simona Gentile, è affidata la relazione sullo stato dell’arte delle azioni e degli interventi messi in campo contro la violenza di genere in Molise, mentre la presentazione del progetto della rete regionale antiviolenza sarà curata dalla coordinatrice del CAV e della CR Liberaluna, Dottoressa Maria Grazia La Selva.

Un appuntamento che non è solo cerimonia, ma dichiarazione di responsabilità collettiva: la lotta alla violenza sulle donne è un dovere che chiama istituzioni, comunità e cittadini a un’alleanza concreta e quotidiana.