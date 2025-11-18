A Podgorica il cuore operativo della cooperazione adriatica

TERMOLI. Nel cuore del Sud Adriatico, tra le pieghe di una geografia che unisce e sfida, prende forma una delle più ambiziose strategie di resilienza territoriale del panorama europeo. L’11 novembre, Podgorica ha ospitato il quarto Steering Committee del progetto ‘SA Resilience – Promotion of territorial resilience in the South Adriatic’, un’iniziativa che coinvolge Albania, Italia e Montenegro per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e costruire una gestione condivisa delle risorse naturali, con particolare attenzione all’acqua.

Dietro le sigle e le procedure, il progetto SA Resilience è una promessa: quella di un Sud Adriatico più preparato, più coeso, più capace di affrontare incendi, alluvioni, siccità e crisi ambientali con strumenti comuni e visione condivisa. A Podgorica, questa promessa ha preso corpo in un confronto serrato tra Protezioni civili, enti idrici, ministeri e tecnici, chiamati a fare il punto e rilanciare.

Tre Paesi, un’unica strategia

L’incontro, ospitato dal Ministero dell’Interno montenegrino tramite la Direzione per la Protezione e il Soccorso, ha visto la partecipazione di delegazioni albanesi, italiane e montenegrine. Per l’Italia, presenti la Protezione civile della Regione Puglia e del Molise, Acquedotto Pugliese e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per il Molise, il dott. Carlo Marinelli e il dott. Nicola De Santis hanno confermato il completamento delle attività previste e la piena adesione ai percorsi formativi e di coordinamento.

Ogni partner ha portato in assemblea lo stato dell’arte. L’Albania ha annunciato sei gare d’appalto per il primo semestre 2026: software GIS, cataloghi geospaziali, campagne Eco-DRR, sistemi di formazione e nuovi mezzi operativi, tra cui droni e imbarcazioni leggere. La Regione Puglia ha illustrato i progressi sui piani di prevenzione e sulle azioni pilota, rilanciando la necessità di definire subito un protocollo operativo comune. E ha alzato l’asticella: l’11 e 12 dicembre, a Bruxelles, si terrà una visita presso la sede di DG-ECHO, con un tavolo dedicato al ruolo della cooperazione territoriale nel Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Un invito aperto a tutti i partner.

Acqua, fuoco e dati: la nuova grammatica della resilienza

Acquedotto Pugliese ha presentato gli avanzamenti nella modellazione idrologica e climatica, base tecnica della futura strategia congiunta. Il Regional Waterworks montenegrino ha confermato il rispetto del cronoprogramma e il coordinamento con la Direzione per la Protezione e il Soccorso, che ha annunciato l’acquisto di sei pick-up antincendio per i servizi locali, con presentazione pubblica entro novembre.

Ma il cuore del confronto è stato strategico. Il comitato ha avviato la redazione di due documenti chiave: la ‘Joint Water Management Strategy’, per la gestione condivisa delle risorse idriche, e il ‘Joint Protocol and Standard Operating Procedures’, per la risposta coordinata alle emergenze transfrontaliere, con focus sugli incendi boschivi. Entro quindici giorni, il Montenegro proporrà la struttura dei documenti e la lista dei dati necessari. Ogni istituzione designerà un referente unico per il coordinamento interno. Una volta raccolti i contributi, si terrà una nuova riunione per validare la struttura definitiva, assegnare i compiti e allineare i contenuti con le azioni pilota.

Comunicazione: da newsletter a racconto dinamico

Non solo strategie e mezzi. Il progetto SA Resilience punta anche a rinnovare il proprio piano di comunicazione. I partner hanno deciso di abbandonare la newsletter semestrale in favore di una brochure digitale più agile e narrativa, capace di raccontare esperienze, risultati e buone pratiche in modo continuo e coinvolgente. Una riunione dedicata tra il Programme Communication Officer e i referenti dei singoli partner definirà il nuovo formato.

Ritmo, responsabilità, visione

La riunione si è chiusa con un richiamo forte e condiviso: mantenere un ritmo costante nell’implementazione delle attività e nella spesa delle risorse. Non c’è tempo da perdere. Il Sud Adriatico è una frontiera fragile e strategica, dove la resilienza non è solo un obiettivo tecnico, ma una necessità politica e civile.

Il prossimo Steering Committee si terrà tra marzo e maggio 2026, organizzato da Acquedotto Pugliese. Sarà il momento della verifica, della sintesi e – si spera – della consacrazione di una nuova alleanza operativa tra territori che condividono rischi, risorse e futuro.