A Termoli il convegno su Polizia giudiziaria e amministrativa

TERMOLI. Sarà il Martur Resort di Termoli, affacciato sul lungomare nord (SS 16 Europa 2, n° 222), a ospitare il prossimo 28 novembre 2025 il convegno su “Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Polizia Locale d’Italia in collaborazione con enti e istituzioni locali, si presenta come appuntamento chiave per la formazione e il confronto tra operatori del settore.

Programma e Presenze Istituzionali

La giornata si aprirà alle ore 8:30 con l’accredito dei partecipanti, a cui seguiranno i saluti istituzionali del comandante della Polizia Locale di Termoli, Pietro Cappella, insieme a:

il sindaco Nico Balice ,

, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti ,

, il senatore Costanzo Della Porta ,

, il presidente dell’associazione Molisana Polizia Locale Domenico Esposito ,

, e Michele Urbano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino.

Il presidente nazionale dell’A-PL, Ivano Leo, interverrà alle ore 9:30.

Alle 10:30 è prevista una pausa caffè per i partecipanti.

Focus su Privacy, Sicurezza e Videosorveglianza

La sessione dedicata alla polizia amministrativa, guidata da Domenico Giannetta (Comandante della Polizia Locale di Sulmona e vicepresidente nazionale PL), partirà alle ore 11:00. Nel suo intervento si approfondirà il ruolo della polizia locale nella supervisione degli impianti di videosorveglianza gestiti dai privati e nella tutela della privacy e della sicurezza urbana.

Alle 12:30 interverrà Elvira Antonelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, con una relazione su:

“Videosorveglianza: prevenzione e repressione delle condotte penalmente rilevanti”.

Sicurezza e Normativa: Il pomeriggio

Dopo la pausa pranzo delle 13:30, si affronteranno i temi di polizia giudiziaria. Alle 15:30, Luca Tosolini – funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale e docente di settore – analizzerà le ultime novità operative sul “Decreto Sicurezza 2025”, approfondendo le norme di interesse per il lavoro della polizia giudiziaria.

La chiusura dei lavori è fissata per le ore 17:30

Modalità di Partecipazione

L’evento è gratuito, con posti limitati destinati in via prioritaria agli associati A-PL. Ai partecipanti in uniforme sarà rilasciato attestato di partecipazione e l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Larino con l’attribuzione di 3 crediti formativi.

AZ