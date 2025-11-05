“A Vele Spiegate”: nuovi sportelli antiviolenza sul territorio

CAMPOBASSO. L’Aps Liberaluna Ets, con il sostegno di ActionAid Italia e il co-finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del bando Nora, lancia il progetto “A Vele Spiegate” per rafforzare la rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Molise, con particolare attenzione alle aree più periferiche.

L’iniziativa prevede l’apertura di nuovi Sportelli Antiviolenza di prossimità nei comuni di Venafro, Larino, Cercepiccola e Bojano, come articolazione dei Centri Antiviolenza Liberaluna. Ogni sportello sarà attivo una volta a settimana per 11 mesi e offrirà servizi di accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa.

La prima accoglienza sarà curata dalla dottoressa Ludovica Felice, assistente sociale del Cav Liberaluna.

Il progetto mira a rendere i servizi più accessibili, tempestivi e sicuri, portandoli direttamente nei territori e riducendo le distanze che spesso ostacolano la richiesta di aiuto. Già dal mese di ottobre è iniziata la formazione per le assistenti sociali degli Ambiti Territoriali, condotta dalle professioniste dell’équipe Liberaluna, attiva da oltre undici anni nel sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

“Con il progetto ‘A Vele Spiegate’ porteremo i servizi quanto più vicino possibile alle donne, offrendo loro una possibilità di salvezza. Rafforzare la rete e costruire comunità consapevoli è fondamentale per prevenire e contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme”, affermano le promotrici.

La responsabile del progetto, Maria Grazia La Selva, aggiunge: “Lavorare in questo territorio da undici anni ci permette di analizzare costantemente i bisogni della comunità e rispondere in modo concreto alle esigenze delle donne vittime di violenza e dei loro figli”.

“A Vele Spiegate” rappresenta così un importante passo avanti per il territorio molisano, integrandosi con le azioni regionali e contribuendo a costruire una rete antiviolenza sempre più forte e capillare.

EB