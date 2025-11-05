MONTENERO DI BISACCIA. Cerimonie diffuse per le celebrazioni del 4 Novembre nelle località del basso Molise.

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, anche l’istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia ha preso parte alla manifestazione organizzata dal Comune con il contributo delle varie rappresentanze del territorio, per ricordare, attraverso la commemorazione dei suoi caduti, l’Armistizio di Villa Giusti, con cui il 4 novembre 1918 ebbe termine la Prima Guerra Mondiale.

Nel corso di una viva e partecipata cerimonia, con la deposizione della corona d’alloro di fronte al Monumento ai Caduti in Piazza della Libertà, i nostri studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e del Liceo delle scienze umane hanno intonato canti, letto poesie e condiviso riflessioni ruotanti attorno ai temi della pace e della democrazia, per un mondo capace di perpetuare questi valori.

Ringraziando la nostra dirigente, Patrizia Ancora, sempre attenta a fare opera di sensibilizzazione attraverso la cultura come occasione di miglioramento collettivo e crescita, Condividiamo una parte del messaggio degli studenti della classe terza del Liceo delle scienze umane, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre:

“Abbiamo raggiunto la pace, eppure nel mondo si continua a morire. Sono tantissimi i conflitti armati, alcuni incredibilmente vicini. Eppure, di tanto in tanto, qualcuno tenta di parlare un’altra lingua. È successo con Francesco d’Assisi, di cui quest’anno ricorre l’ottocentesimo anniversario della morte, con Tolstoj, che in “Guerra e pace” ci ricorda che la vittoria non dipende dalle armi, ma è interiore. Con chi cerca di difendere la democrazia. Succede ogni volta che un uomo o una donna rifiuta di odiare, di fare male, di violare i principi umani e di giustizia. Succede quando la pace è l’obiettivo e la condizione della democrazia: quando il rispetto dei diritti umani significa vivere nel rispetto dei diritti di tutti”.

Laura D’Angelo