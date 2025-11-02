“Abitare la ripartenza”: il progetto dell’associazione Faced vince il bando comunale

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso pubblico B.U.O.N.I. – Azione 7.3.1, finanziato con le economie residue del Por Molise Fesr/FSE 2014/2020 – Programma POC.

Al primo posto si è classificato il progetto “Abitare la ripartenza”, presentato dall’Associazione Onlus Faced, con sede in via Argentina a Termoli, che riceverà un contributo pari a 44.170 euro.

Il progetto, mirato all’innovazione sociale nel welfare locale, si propone di rispondere in modo efficace e sostenibile ai bisogni sociali del territorio, promuovendo l’interazione tra attori locali e rafforzando la capacità di azione collettiva. Gli ambiti di intervento includono servizi di welfare per soggetti svantaggiati, come housing first, inserimento lavorativo per disabili e disoccupati di lunga durata, attività sportive e di ospitalità per persone fragili, oltre a interventi ambientali per la tutela e valorizzazione del verde pubblico come spazio di socialità.

La selezione è avvenuta tramite procedura valutativa avviata con determinazione dirigenziale n. 1902 del 20/8/2025, con scadenza delle domande il 12/9/2025. Sono pervenute due proposte, valutate dalla commissione nominata con determinazione n. 2181/2025. Il progetto Faced è risultato primo in graduatoria, con tutte le verifiche di legge completate. Le attività inizieranno dalla data di sottoscrizione della convenzione.

