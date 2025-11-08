Addio al maestro Beppe Vessicchio: l’armonia che si è fatta silenzio

TERMOLI. Quella mano, che per decenni ha danzato nell’aria disegnando l’anima delle melodie, si è fermata. Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra che l’Italia ha imparato ad amare come un parente caro, è morto oggi a 69 anni all’Ospedale San Camillo di Roma.

Non è solo una notizia; è una nota stonata nel cuore di un Paese intero, un silenzio che, paradossalmente, risuona più forte di qualsiasi orchestra.

Un’onda di commozione autentica, che ha unito generazioni, artisti e spettatori in un unico, prolungato, struggente applauso ideale. Perché Vessicchio non era semplicemente un professionista; era un punto fermo, una presenza rassicurante che, con un sorriso discreto e il movimento misurato della sua bacchetta, ci ricordava che l’armonia è possibile.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Giuseppe Vessicchio non ha diretto solo spartiti, ha diretto le nostre emozioni.

È stato un ponte fragile eppure solidissimo tra la musica che si studia e quella che si sente, tra la tecnica rigorosa e il battito del cuore popolare.

Il suo nome è indissolubilmente legato al Festival di Sanremo, il grande palcoscenico delle gioie e delle delusioni nazionali. Lì, la sua figura elegante e la sua espressione concentrata sono diventate un rituale, un presagio di successo. Quattro volte ha sollevato la bacchetta per la vittoria (con Avion Travel nel 2000, Alexia nel 2003, Valerio Scanu nel 2010 e Roberto Vecchioni nel 2011), ma il suo vero trionfo era la capacità di rendere ogni esibizione un momento di pura, palpabile verità.

Ma è ad Amici di Maria De Filippi che il Maestro è entrato nelle nostre case, sedendosi al tavolo con la stessa autorevolezza di un saggio e la stessa ironia di un amico fidato. Non giudicava ma guidava. Non dirigeva solo le note, dirigeva le speranze di giovani artisti, insegnando che la vera arte risiede nell’umiltà e nella dedizione.

Chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo sguardo, anche solo attraverso lo schermo, ha sentito di aver imparato qualcosa di profondo non solo sulla musica, ma sulla vita stessa.

La sua carriera è un affresco della canzone italiana moderna, un viaggio iniziato con Nino Buonocore, Edoardo Bennato e Peppino di Capri, e proseguito con giganti come Gino Paoli, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Zucchero ed Elio e le Storie Tese.

Ha attraversato generi e generazioni con la stessa grazia con cui muoveva la mano, trasformando il podio in un luogo di magia.

Vessicchio aveva una visione della musica che andava oltre il successo effimero.

Ha diretto orchestre in teatri lontani, ha partecipato a progetti di solidarietà come “Trenta Ore per la Vita” ed è stato direttore artistico dello “Zecchino d’Oro”, dimostrando che l’armonia è un linguaggio universale di cura e condivisione.

La sua filosofia è racchiusa in una perla di saggezza, il libro “La musica fa crescere i pomodori”: una metafora potente che suggerisce come l’armonia, la cura e l’energia vitale siano necessarie per far fiorire ogni cosa, dalla musica alla terra.

Negli anni, Beppe Vessicchio è riuscito nell’impresa di diventare un’icona pop, un meme affettuoso, senza mai perdere la sua inconfondibile, quasi timida, eleganza.

Le sue apparizioni in programmi come Tú sì que vales o Prodigi erano momenti di rassicurante familiarità, come ritrovare un vecchio amico.

Oggi, l’eco della sua bacchetta si è spento. La musica italiana ha perso un pilastro, un uomo che con garbo e profondità ha saputo dirigere non solo orchestre, ma le emozioni collettive di un intero Paese.

L’assenza del Maestro Vessicchio è un vuoto che non si può colmare, ma solo ascoltare. Risuona come l’ultima, lunghissima pausa sospesa tra due movimenti di un brano infinito. Un brano che non avrà mai una fine, perché la sua melodia gentile continuerà a vibrare in ogni nota che ascolteremo, in ogni giovane talento che vedremo fiorire, e in ogni momento in cui cercheremo, anche noi, la nostra personale armonia.

E in questo silenzio, l’applauso finale che non arriverà mai, è già iniziato nei nostri cuori.

Eliana Ronzullo