Addio alle eterne ragazze: trovate morte insieme le gemelle Kessler

​MONACO DI BAVIERA. Lo show business internazionale piange la scomparsa di Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle che con la loro eleganza, la loro sincronia perfetta e una modernità ante litteram hanno segnato indelebilmente la storia della televisione tra Germania e Italia.

Le due artiste, entrambe 89enni, sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione di Grünwald, alle porte di Monaco di Baviera, la casa che condividevano da decenni.

La polizia criminale bavarese ha avviato un’indagine per accertare le circostanze del decesso, i cui dettagli non sono stati ancora resi pubblici.

La modalità del ritrovamento non fa che rafforzare l’immagine del loro legame unico e inseparabile.

Nello stesso testamento, Alice ed Ellen avevano espresso il desiderio di essere cremate e conservate in un’unica urna, insieme alle ceneri della madre e dell’amato cane Yello.

Nate in Sassonia nel 1936, le gemelle Kessler lasciarono la DDR (Repubblica Democratica Tedesca) per l’Occidente nel 1952, dando il via a una carriera fulminante che le portò a danzare al fianco di giganti come Fred Astaire e Frank Sinatra.

​La svolta decisiva, che le iscrisse di diritto nella memoria collettiva italiana, avvenne negli anni ’70.

Dopo un periodo a Parigi, approdarono alla TV italiana, dove il maestro Antonello Falqui le volle in trasmissioni che fecero la storia del varietà. Le loro coreografie, curate da Don Lurio, e la loro inconfondibile presenza scenica in programmi come Studio Uno le trasformarono in vere icone pop.

​Brani come “Da-da-un-pa”, “La notte è piccola” e “Pollo e champagne” risuonarono in ogni casa, consacrandole.

Il soprannome di “gambe della nazione”, coniato nel 1959, divenne il simbolo della televisione italiana del boom economico: un mix di disciplina teutonica, eleganza e ironia.

Nonostante il loro ritorno stabile in Germania a metà degli anni ’80, il rapporto con l’Italia non si è mai interrotto.

La loro apparizione al Festival di Sanremo del 2014 fu accolta da una standing ovation, a testimonianza di quanto fossero ancora radicate nel cuore del pubblico italiano.

La scomparsa delle gemelle Kessler segna la fine di una delle più straordinarie carriere dello spettacolo europeo del dopoguerra.

Il mondo saluta due artiste che, insieme, hanno incarnato l’ideale di una femminilità impeccabile, disciplinata e profondamente moderna.

Eliana Ronzullo