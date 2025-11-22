Agricoltura molisana: «Un lavoro di rete per crescere insieme»

CAMPOBASSO. In Molise, il bilancio del PSR e le sfide del nuovo CSR: «Un lavoro di rete per crescere insieme».

Monteroduni ha ospitato le adunanze del Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014/2022 e del Comitato Regionale di Monitoraggio per l’attuazione del CSR 2023/2027. Alla presenza dei tecnici della Commissione europea, del Ministero dell’Agricoltura e delle rappresentanze istituzionali e produttive, l’assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari Salvatore Micone ha guidato una giornata di confronto e visione.

«Abbiamo analizzato la chiusura del Programma di Sviluppo rurale 2014/2022 ed i risultati raggiunti – ha dichiarato Micone – ma soprattutto abbiamo colto l’occasione per condividere idee e strategie che possano guidarci nel perfezionamento e nello sviluppo del nuovo programma. È stato ribadito coralmente che è fondamentale fare un lavoro di rete, continuo e sinergico, dove ogni attore del comparto agricolo e rurale può dare il proprio contributo».

I numeri parlano chiaro: su 281 milioni di euro, circa il 48% è stato destinato a misure ambientali e forestali. «Abbiamo messo in sicurezza oltre 2.000 aziende delle aree montane e gran parte del territorio pascolivo e forestale, preservandolo dai danni ambientali e salvaguardando la biodiversità. Abbiamo mantenuto oltre 300 aziende biologiche e più di 500 che attuano protocolli di riduzione degli input pubblici. Con le nuove misure questi numeri sono raddoppiati», ha sottolineato l’Assessore.

Un altro 25% delle risorse ha sostenuto aziende agricole e di trasformazione, con circa 3.000 domande finanziate, di cui 270 da giovani al primo insediamento. «Abbiamo sostenuto i settori centrali – vitivinicolo, zootecnico, olivicolo e cerealicolo – e attivato una cooperazione Leader che, con i Gal, riattiverà i territori rurali e gli operatori economici. Solo cooperando si riesce a formulare risposte territoriali e non singole, capaci di vincere la sfida della transizione», ha rimarcato Micone.

Gli investimenti hanno inciso anche sulle infrastrutture: 125 comuni su 136 raggiunti da nuove opere di viabilità interpoderale, oltre 200 mila metri lineari di strade al servizio di 1.500 agricoltori, interventi per l’acqua potabile nei comuni montani e il completamento della banda ultra larga. «Siamo probabilmente l’unica regione ad aver coperto il divario digitale: oggi tutti i comuni rurali e i cittadini possono accedere ai servizi internet», ha rivendicato l’Assessore.

La visione è chiara: «La competizione per una regione come il Molise deve giocarsi in termini di territorio e non di singole aziende. Servizi di consulenza e formazione sono prioritari per completare il rilancio. Vogliamo creare un nuovo rapporto fiduciario con il territorio, nell’obiettivo comune non di sopravvivere, ma di crescere complessivamente e portare le persone a decidere di vivere e lavorare nei nostri comuni rurali».

Gli esiti e le prospettive hanno riscosso «ampia soddisfazione e totale apprezzamento da parte dei tecnici Ue e ministeriali», che hanno condiviso la volontà di continuare a collaborare sinergicamente con la Regione Molise.

EB