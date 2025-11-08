Al via una riorganizzazione in Comune: l’ambiente va a Vecchiarelli, nasce nuovo settore con sport e biblioteca

TERMOLI. Una riorganizzazione ampia e strategica della macchina amministrativa comunale è stata approvata dalla Giunta di Termoli nella seduta del 6 novembre 2025.

Con la delibera di Giunta n. 253, l’amministrazione ha dato il via a una nuova macrostruttura degli uffici e dei servizi, pensata per rendere più efficace e funzionale l’azione dell’ente rispetto agli obiettivi di mandato e alle esigenze della città.

La modifica, proposta dal Segretario generale Adele Santagata, si inserisce nel quadro delle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale per il quinquennio 2024-2029 e nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027. L’atto, dichiarato immediatamente eseguibile, ha ottenuto il voto favorevole unanime della Giunta, confermando una volontà condivisa di modernizzare l’organizzazione comunale in nome di una pubblica amministrazione più snella, efficiente e capace di rispondere alle sfide quotidiane.

Ambiente sotto la guida di Marcello Vecchiarelli

Tra le novità principali c’è il riassetto delle competenze in materia ambientale, un settore considerato particolarmente strategico per la città, soprattutto alla vigilia del passaggio di consegne nella gestione del verde urbano e dei servizi di igiene ambientale.

Il Servizio “Ecologia, Ambiente e Sicurezza ambientale”, che in precedenza faceva capo al Settore III, passa ora sotto il Settore V “Assistenza alla persona, CED, Servizi informatici e Ambiente”, affidato al dirigente Marcello Vecchiarelli. Sarà dunque lui a gestire le attività legate alla tutela ambientale, al monitoraggio dei servizi esterni e ai nuovi piani di manutenzione urbana.

Un passaggio che rafforza il coordinamento tra innovazione tecnologica, servizi ambientali e gestione delle reti informatiche comunali: l’obiettivo dichiarato è quello di integrare digitalizzazione e sostenibilità, migliorando il controllo dei servizi e garantendo una risposta più tempestiva alle esigenze dei cittadini.

Nasce il Settore IX: sociale, sport e cultura sotto un’unica regia

Altro elemento di rilievo è la creazione di un nuovo settore dirigenziale, il Settore IX “Programmazione attività sociali intercomunali – Biblioteca e Sport”.

Questa nuova area amministrativa nasce dall’unione di competenze che prima erano distribuite tra la Segreteria generale (per la programmazione delle attività sociali intercomunali e la gestione dell’Ambito territoriale di zona) e il Settore VII (per le unità operative di Biblioteca e Sport).

Con la nuova macrostruttura, Termoli sceglie quindi di riunire in un’unica regia settori che hanno un forte impatto sulla coesione sociale e sulla qualità della vita dei cittadini, valorizzando sinergie tra politiche sociali, attività sportive e servizi culturali.

Il nuovo settore sarà chiamato a coordinare i rapporti tra i Comuni dell’Ambito sociale, garantendo la continuità dei servizi alla persona e promuovendo nuove iniziative di welfare di prossimità. Allo stesso tempo, si occuperà della gestione della Biblioteca comunale “G. Perrotta” e degli impianti sportivi cittadini, con l’obiettivo di sviluppare progettualità che favoriscano la partecipazione e la crescita culturale e sociale della comunità.

Una struttura più chiara e orientata ai risultati

La delibera prevede anche la ridenominazione di alcuni settori già esistenti, in un’ottica di maggiore chiarezza funzionale e operativa:

Settore III : “Gestione e governo del territorio, Lavori pubblici e Attività produttive”;

: “Gestione e governo del territorio, Lavori pubblici e Attività produttive”; Settore V : “Assistenza alla persona, CED, Servizi informatici e Ambiente”;

: “Assistenza alla persona, CED, Servizi informatici e Ambiente”; Settore VII : “Fiscalità locale, Gestione risorse umane, Cultura e Turismo”;

: “Fiscalità locale, Gestione risorse umane, Cultura e Turismo”; Settore IX: “Programmazione attività sociali intercomunali – Biblioteca e Sport”.

La Segreteria generale conserverà invece funzioni di supporto tecnico e giuridico, con l’aggiunta della Sottocommissione Elettorale Circondariale (SEC), che troverà spazio al suo interno per una gestione più coordinata delle procedure elettorali e amministrative.

Riforma organizzativa con visione di mandato

Come si legge nell’atto approvato, la Giunta ha voluto realizzare una struttura «più funzionale al raggiungimento degli obiettivi di mandato», rispondendo ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

La revisione della macrostruttura si inserisce nel percorso già avviato nei mesi scorsi con la delibera di aprile 2025, che aveva introdotto una prima riorganizzazione per riallocare le competenze tra settori, e prosegue ora con un ulteriore passo verso una macchina comunale più coerente con le esigenze operative dei servizi e le priorità politiche dell’amministrazione.

Emanuele Bracone