Allarme droghe tra i giovani: “Serve un approccio integrato non solo controlli”

CAMPOBASSO. Negli ultimi anni, il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani molisani è cresciuto in maniera preoccupante, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Un fenomeno che non riguarda soltanto episodi isolati, ma coinvolge sempre più ragazzi sotto i 25 anni, spesso senza precedenti penali, e che rischia di diventare un problema sociale di vasta portata.

A riguardo, il Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise, attraverso il responsabile regionale Giovanni Muccio, sottolinea come la situazione richieda interventi mirati e coordinati.