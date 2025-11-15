Alle radici del Codice Rosso e il contrasto alle violenze di genere

TERMOLI. In tempi in cui la violenza contro le donne continua a mostrare un volto feroce e senza tregua, la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Termoli ha scelto di accendere un faro, non simbolico ma profondamente concreto. Il convegno “Violenza e Femminicidio – Un bilancio tra misure legislative, strategie di intervento e azioni positive per le donne”, svoltosi ieri pomeriggio nella Sala Riunioni della Curia Vescovile, è stato un momento di analisi, testimonianza e responsabilità collettiva: un tentativo coraggioso di scandagliare ciò che è stato fatto e ciò che ancora manca per arginare un fenomeno che non conosce tregua.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco di Termoli Nicola Balice, dell’assessora alle Politiche Sociali Mariella Vaino e della Presidente della Fidapa di Termoli Matilde Tartaglia, che ha introdotto e moderato i lavori. Subito è apparso chiaro il valore di una rete territoriale che insiste, con determinazione, nel costruire cultura, protezione e consapevolezza. Proprio in questa ottica è stata presentata la BUCA ROSSA, un nuovo simbolo civico di ascolto e speranza: una struttura che sarà installata presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo per raccogliere in forma anonima richieste d’aiuto da parte di donne in difficoltà. Un’iniziativa semplice ma potentissima, perché abbassa la soglia dell’accesso al sostegno e ribadisce alla comunità che nessuna deve sentirsi sola.

Il nodo culturale: la radice più profonda della violenza

La prima relazione, affidata alla psicologa Sara Fauzia, dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, ha posto il tema nella sua dimensione più complessa: quella culturale. Non è solo una questione di reati, ha spiegato, ma di stereotipi radicati, ruoli preconfezionati, modelli familiari che ancora oggi plasmano il modo in cui uomini e donne vengono percepiti.

Ha raccontato episodi significativi della sua esperienza professionale: donne giudicate “fragili” dal proprio maltrattante, come se la fragilità fosse una colpa o, ancora più grave, una caratteristica biologica. Un’affermazione che, ha rivelato la psicologa, si è sentita rivolgere persino in contesti pubblici e accademici.

Nonostante i progressi nella formazione e la maggiore sensibilità dell’opinione pubblica, i femminicidi non diminuiscono. Il motivo, sottolinea Fauzia, è che la violenza affonda le radici in una cultura patriarcale che sopravvive sotto molte forme, più sottili ma ugualmente devastanti. “Finché gli stereotipi restano intatti, i numeri non scenderanno”, ha affermato.

Diritto, tutela e limiti del sistema: il quadro normativo

La seconda relatrice, l’avvocata Laura Venittelli, presidente della “Casa dei Diritti”, ha compiuto un excursus lucido e dettagliato sulle norme nate per contrastare la violenza di genere. Partendo dalla Convenzione di Istanbul, primo documento internazionale che qualifica la violenza come violazione dei diritti umani, ha illustrato la struttura del Codice Rosso e le sue evoluzioni.

Ha ricordato le nuove fattispecie introdotte nel 2019, come gli sfregi permanenti al viso, l’induzione al matrimonio e il revenge porn, portando anche una propria esperienza professionale su un caso trattato appena un mese dopo l’entrata in vigore della normativa.

Ma ha posto un tema cruciale: la magistratura interviene dopo che i fatti sono avvenuti. Una tutela reale richiederebbe interventi preventivi, capillari, finanziati. E proprio qui emergono i limiti: mancano fondi, personale, strutture adeguate.

Venittelli ha poi segnalato un dato allarmante: cresce la diffusione dei cosiddetti “reati spia” – stalking, maltrattamenti, lesioni – soprattutto tra i più giovani. Le ragazze tra i 18 e i 25 anni sono le principali denunciatrici. Preoccupa però anche un altro elemento: molti giovani percepiscono forme di controllo, anche digitale, come normali o addirittura legittime. Segno che la violenza cambia linguaggi ma non arretra.

L’intervento dei Centri Antiviolenza: mettere la donna al centro

La psicologa Emanuela Teresa Galasso, del CAV e di CR Liberaluna, ha offerto uno sguardo dall’interno sul lavoro dei Centri Antiviolenza. Ha descritto i passaggi fondamentali del percorso che una donna affronta quando chiede aiuto: la valutazione della situazione, il riconoscimento del rischio, la messa in sicurezza, il sostegno psicologico, la ricostruzione della resilienza e dell’autonomia emotiva e sociale.

Il punto cardine, ha insistito, è uno: la donna deve sempre restare al centro. Troppo spesso, anche nelle aule giudiziarie, viene oscurata, spostata sullo sfondo del processo, quasi dimenticata. Nei Centri Antiviolenza no: tutto ruota intorno ai suoi bisogni, ai suoi tempi, alle sue fragilità e alle sue risorse. Solo così si può spezzare l’isolamento che alimenta la spirale degli abusi.

Il quadro giudiziario: cicli di violenza, reati e nuove norme

La Procuratrice Capo di Larino, Elvira Antonelli, ha offerto una relazione ampia e articolata, ricca di spunti tecnici e sociologici. Con un linguaggio chiaro, ha definito i principali reati coinvolti – maltrattamenti, stalking, violenza sessuale – e ha spiegato come vengono inquadrati nelle indagini e nei processi.

Di grande rilievo il riferimento alla modifica dell’articolo 609 del codice penale, che introduce il concetto di “consenso libero e attuale”, un passaggio fondamentale nelle procedure relative alla violenza sessuale.

Antonelli ha poi illustrato il ciclo della violenza, l’unico intervento della serata ad affrontarlo esplicitamente: dalla fase dell’amore e dell’idealizzazione, alla progressiva escalazione del controllo, fino all’esplosione della violenza e al pentimento del maltrattante, che riaggancia la vittima e ripristina il circolo vizioso. Un meccanismo che si autoalimenta e dal quale è difficilissimo uscire senza aiuto esterno.

Ha parlato anche dell’importanza del contesto sociologico: capire dove e come nasce la violenza, quali dinamiche la sostengono, quali segnali la precedono. Un approccio integrato che la Procura di Larino cerca di portare avanti insieme ai servizi territoriali.

Infine, un cenno alla storia del simbolo rosso: dalle prime installazioni con le scarpette dell’artista messicana Elina Chauvet, nate dal dolore per l’assassinio della sorella, fino al colore che oggi rappresenta in tutto il mondo la lotta contro la violenza.

Custodia e sacralità: la voce della comunità

Un momento particolarmente significativo è stato quello in cui padre Enzo, pur non essendo tra i relatori ufficiali, ha preso la parola. La Parrocchia SS. Pietro e Paolo ospiterà la BUCA ROSSA, segno tangibile di un impegno che coinvolge anche il mondo ecclesiastico. Padre Enzo ha richiamato due parole che, nel tempo attuale, devono tornare centrali nel rapporto uomo–donna: custodia e sacralità della vita. Se sono custode dell’altro, ha detto, allora il suo bene diventa anche il mio. Ed è dalla consapevolezza di questa responsabilità reciproca che può nascere una società più giusta.

Un impegno che continua

La FIDAPA di Termoli, insieme al Comune, alla Casa dei Diritti e al CAV Liberaluna, ha costruito un appuntamento denso, rigoroso e partecipato. Un incontro che non si limita a denunciare, ma propone, intreccia competenze, offre strumenti, richiama la comunità al proprio ruolo.

Perché, come ha ricordato la presidente Tartaglia, la lotta alla violenza di genere non può essere confinata alle aule dei tribunali o ai giorni simbolici: è un percorso quotidiano, culturale, educativo. Un percorso che riguarda ciascuno di noi.

E se il cambiamento deve cominciare dal territorio, ieri Termoli ha dimostrato di voler fare la sua parte. Con coraggio, ascolto e responsabilità.

EB