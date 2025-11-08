Alleanza Verdi Sinistra Termoli: «Chi risponderà delle somme per il Tunnel?»

TERMOLI. «Il 4 novembre è stata pubblicata la sentenza n. 136/2025 del TAR del Molise, relativa al ricorso di De Francesco Costruzioni contro il Comune di Termoli, con il quale l’impresa ricorrente ha chiesto l’annullamento della revoca del progetto cosiddetto del “Tunnel”, di cui in realtà il pezzo forte era il complesso immobiliare Sant’Antonio-Pozzo Dolce, e della gara per la “rigenerazione” di Sant’Antonio e Pozzo Dolce, oltre ad indennizzi e risarcimenti presunti milionari». Così Alleanza Verdi Sinistra Termoli.

«Il 4 novembre il sindaco di Termoli ha emanato un comunicato in cui ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, che confermerebbe la bontà delle scelte assunte dall’amministrazione comunale.

Il 5 novembre l’impresa ricorrente ha anch’essa espresso soddisfazione per la sentenza del TAR, in quanto sarebbero state riconosciute le sue pretese risarcitorie milionarie, riservandosi di ricorrere al Consiglio di Stato contro la revoca del “Tunnel”, per ottenere ulteriori risarcimenti.

È evidente che le due dichiarazioni sono tra loro contraddittorie. Che cosa ha veramente deciso il TAR del Molise e cosa significa questa sentenza per i cittadini di Termoli?

I giudici amministrativi hanno stabilito che sono del tutto legittime sia la revoca della finanza di progetto relativa al “Tunnel”, sia l’indizione della gara per la “rigenerazione” di Piazza Sant’Antonio e del Pozzo Dolce.

A De Francesco Costruzioni, in relazione alla revoca del “Tunnel”, sono stati riconosciuti:

il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale; l’indennizzo per la lesione del “legittimo affidamento” (dell’aspettativa) dell’impresa che i lavori si sarebbero fatti.

Il danno da responsabilità precontrattuale consiste nella rifusione all’impresa promotrice della finanza di progetto delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione alla gara per il “Tunnel”, come la progettazione definitiva ed esecutiva e tutte le attività tecniche e burocratiche connesse.

L’ammontare di tali spese è ben lontano dai milioni ventilati dall’impresa.

L’indennizzo relativo alla lesione dell’affidamento è stato circoscritto dal TAR alle spese sostenute dall’impresa dal 19 aprile 2023 all’8 agosto 2025, in relazione alle trattative intercorse in tale periodo con l’amministrazione comunale, che hanno alimentato l’aspettativa di realizzare il “Tunnel”, eventualmente “reincarnato” nella “rigenerazione” di Piazza Sant’Antonio e del Pozzo Dolce, il cui progetto iniziale era la copia del “Tunnel” senza il tunnel.

Il TAR ha negato un ulteriore indennizzo per “perdita di chance”, perché la mancata realizzazione dell’opera non è giuridicamente una perdita di chance e perché la perdita di altre opportunità non può essere riconosciuta in astratto, ma con riferimento a casi concreti, che De Francesco Costruzioni non ha documentati.

Se ne conclude che anche l’indennizzo legato alla lesione del legittimo affidamento ha un valore economico lontanissimo dai milioni evocati ed invocati dai fratelli De Francesco.

Di chi è la responsabilità politica ed amministrativa delle somme, per quanto relativamente modeste, che il Comune dovrà riconoscere a De Francesco Costruzioni?

Per il risarcimento da responsabilità precontrattuale la responsabilità è della Giunta Sbrocca , in quanto durante il suo mandato è stato aggiudicato il “Tunnel”.

la responsabilità è della , in quanto durante il suo mandato è stato aggiudicato il “Tunnel”. L’indennizzo per lesione dell’affidamento dell’impresa è invece responsabilità della Giunta Roberti-Ferrazzano e poi di quella Balice, che non avrebbero dovuto alimentare nell’impresa l’aspettativa di una “resurrezione” del “Tunnel”.

Alla Giunta Balice va comunque riconosciuto il merito di avere ridimensionato la “rigenerazione”, abbandonando il progetto iniziale, che – come si è detto – altro non era se non il “Tunnel” senza il tunnel, e di non essere scivolata nella tentazione di “aggiustare” a favore di De Francesco Costruzioni la gara per la rigenerazione urbana, in cambio della chiusura del contenzioso sul “Tunnel”.

Restano in ballo i 5 milioni di finanziamento per il “Tunnel”, che Roberti l’11 ottobre 2022 (allora sindaco) ha chiesto alla Regione di riprogrammare sulla realizzazione di un parcheggio multipiano in Piazza Donatori di Sangue.

Tale opera è da allora nel programma triennale dei lavori pubblici, ma inspiegabilmente con “priorità minima”.

Nella definizione del programma dei lavori pubblici 2026-2028 la Giunta Balice assegni “priorità massima” al multipiano in Piazza Donatori di Sangue e si attivi concretamente in tal senso, sia per l’utilità dell’opera (200 parcheggi in più, rispetto agli attuali), sia per non perdere i 5 milioni di finanziamento, risalenti al Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, che rischiano di essere definanziati, se non utilizzati al più presto.

In questo caso sì che la Giunta Balice farebbe perdere milioni ai termolesi!».