Apre l’Ambulatorio Caritas: un aiuto concreto per chi è in difficoltà

TERMOLI. Nell’ambito della Settimana del Povero (10-16 novembre 2025), la diocesi di Termoli-Larino annuncia l’inaugurazione dell’Ambulatorio Caritas Diocesano, che si terrà sabato 15 novembre alle ore 10 presso il Centro Ecclesia Mater, in piazza Sant’Antonio 6.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dalla Caritas diocesana e dalla Pastorale della Salute, offrirà assistenza medica e infermieristica gratuita a chi vive in condizioni di bisogno e indigenza. Il servizio sarà accessibile tramite il Centro di ascolto Caritas e attraverso le parrocchie del territorio.

Il personale sanitario sarà costituito da medici e infermieri volontari che hanno aderito generosamente al progetto. La diocesi esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ambulatorio, sottolineando l’importanza di iniziative solidali e di vicinanza verso le persone più fragili.

AZ