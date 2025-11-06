«Avremmo dovuto dare segnali diversi in questo anno e mezzo», Campomarino Futura debutta in aula

CAMPOMARINO. Ha debuttato ieri “Campomarino Futura”, il nuovo gruppo consiliare autonomo nato in seno all’amministrazione comunale di Campomarino, con Antonio Saburro,

Alla base della decisione, come spiegato dal consigliere promotore nella nota protocollata lo scorso 4 agosto 2025, ci sono motivazioni di carattere politico ma soprattutto amministrativo, maturate nel tempo e legate a una serie di scelte che, secondo l’esponente di maggioranza, non hanno tenuto conto né del confronto interno né delle esigenze della cittadinanza. Il consigliere, già assessore all’Ambiente dal 2019 al 2022, ha ripercorso punto per punto le ragioni che lo hanno spinto a compiere un passo tanto significativo, sottolineando come la volontà non sia quella di rompere con la maggioranza, ma di «continuare a lavorare nell’interesse generale con maggiore libertà di giudizio e autonomia». Il primo elemento di frizione è stato individuato nella recente istituzione del senso unico su via Skanderberg e via Favorita. L’esponente di Campomarino Futura ha ricordato di essere stato tra i promotori, nel 2018, di una raccolta firme per il ripristino del doppio senso di marcia su Viale Marconi e Corso Skanderberg, misura poi adottata dalla giunta Silvestri.

Oggi, invece, contesta la nuova modifica della viabilità, ritenendo che non siano state valutate adeguatamente le criticità legate al traffico su via Municipio e via Risorgimento. Inoltre, sottolinea come la questione non fosse prevista nel programma elettorale e non sia mai stata discussa in modo approfondito in maggioranza, nonostante i mutamenti urbanistici intervenuti con la nuova rotatoria Anas e la bretella di collegamento tra via Cuoco e via Favorita. Altro tema centrale è quello della gestione dei rifiuti. Nel periodo in cui ha ricoperto la delega all’Ambiente, la raccolta differenziata – afferma – aveva raggiunto livelli superiori al 65% con costi contenuti (34 mila euro per servizi supplementari in tre anni). Negli ultimi due anni, invece, i costi aggiuntivi avrebbero superato i 430 mila euro, a fronte di una percentuale di raccolta scesa sotto il 40%.

Secondo il consigliere, il problema non è solo legato al cambio di ditta, ma anche a una minore attenzione amministrativa: «Con una maggiore dedizione e uno studio accurato del capitolato d’appalto si potevano ottenere risultati migliori con minori spese», ha osservato, lamentando inoltre la scomparsa delle iniziative ambientali che un tempo coinvolgevano scuole e associazioni. Tra i punti più sentiti figura anche la gestione del Bosco Le Fantine, riserva naturale di grande valore ambientale. L’ex assessore ha ricordato il lavoro svolto negli anni precedenti insieme alle associazioni locali, in particolare Ambiente Basso Molise, e la capacità di attrarre un finanziamento di oltre 700 mila euro.

Oggi però denuncia una mancanza di attenzione e di programmazione, segnalando che dal maggio 2025 il Bosco risulta privo di gestione e auspicando la pubblicazione di un nuovo bando pubblico che ne garantisca tutela e valorizzazione. Non mancano critiche anche alla gestione del porto turistico, rimasto chiuso in alta stagione per la prima volta dalla sua apertura, con conseguenti disagi economici e d’immagine. La vicenda, ha ricordato, è oggetto di una specifica interpellanza del consigliere Di Stefano.

Sul fronte dei lavori pubblici, l’esponente di Campomarino Futura parla di «mancanza di una programmazione seria e di una visione di sviluppo del territorio». Le opere in corso, sottolinea, derivano in gran parte da finanziamenti ottenuti durante la precedente amministrazione, come i due milioni per il rifacimento delle strade e i tre milioni e mezzo destinati alla costruzione del ponte ciclopedonale verso Termoli. Tra le altre criticità segnalate figurano la delega all’Agricoltura – «priva di risorse e strumenti adeguati per operare» – e la gestione del commercio, con riferimento al mercato estivo del Lido definito «confusionario e non all’altezza di una località turistica».

Il consigliere lamenta anche difficoltà nell’accesso alla posta in entrata dell’ente, richiamando l’articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali che riconosce ai consiglieri comunali il diritto di controllo e di informazione sugli atti amministrativi. A livello politico, la rottura si è consumata anche sul piano etico e della trasparenza, con riferimento al caso che ha coinvolto un assessore della giunta. «Avremmo dovuto dare un segnale diverso – ha dichiarato – chiedendo la sospensione temporanea dell’incarico in attesa di chiarimenti, per rispetto del mandato ricevuto dai cittadini». Pur riconoscendo la disponibilità dei colleghi, il consigliere ha rimarcato come «la fiducia dei cittadini non vada tradita» e come la politica debba «dare l’esempio in termini di correttezza e responsabilità».

Nella parte conclusiva del suo intervento, l’esponente di Campomarino Futura ha precisato di non considerarsi fuori dalla maggioranza, ma di voler esercitare il proprio ruolo con piena autonomia. «Voterò tutto ciò che riterrò utile per il territorio – ha affermato – purché fondato su legalità, trasparenza e sostenibilità economica». Una scelta, quella della costituzione del nuovo gruppo, definita “sofferta ma necessaria”, per riaffermare un metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla chiarezza. «I cittadini ci giudicano non solo per ciò che facciamo in consiglio comunale – ha concluso – ma anche per il comportamento che teniamo negli uffici, nelle relazioni e nella gestione della cosa pubblica. Per questo, Campomarino Futura nasce come spazio di responsabilità e di coerenza».