Bagni autopulenti e panchine digitali a Castellara, Antonacci: “La villa non verrà deturpata”

GUGLIONESI. Il progetto di ammodernamento della Villa Comunale di Castellara, cuore verde di Guglionesi, prevede l’installazione di due bagni di ultima generazione, uno per donne e uno per uomini – in posizione strategica (accanto alla fontanella e dietro la Casa del Fanciullo), e di due panchine coperte dotate di Wi-Fi e caricabatterie (una di fronte alla biblioteca, l’altra verso il belvedere lato Majella). L’obiettivo, spiega il sindaco Antonacci, è “migliorare i servizi senza deturpare la villa”.

Ma non tutti sono d’accordo. Alcuni residenti e rappresentanti politici temono che l’intervento possa snaturare la natura storica e paesaggistica della villa, già riconosciuta come bene di valore pubblico. Il timore è che questi nuovi elementi, specialmente i bagni, per quanto tecnologici e funzionali, possano alterare il senso di “giardino condiviso” che da decenni contraddistingue Castellara.

Dal Comune arriva la rassicurazione: “nessuno dei nuovi bagni sarà collocato in aree che possano deturpare il parco”, mentre le panchine con accesso Wi-Fi e postazioni di ricarica saranno posizionate in punti strategici, valorizzando gli spazi e favorendo la fruizione senza alterarne l’estetica.

L’intervento è dunque avviato in un clima misto: da un lato l’occasione di modernizzare i servizi di uno spazio molto usato da famiglie e turisti; dall’altro la necessità di tutelare un patrimonio ambientale e storico che la comunità riconosce come “luogo del cuore”.

AZ