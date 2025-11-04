Balice: «Il Tar Molise ha confermato le scelte dell’amministrazione sul project del tunnel»

TERMOLI. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal promotore De Francesco contro il Comune di Termoli in merito al project financing per la realizzazione del tunnel di raccordo tra porto e lungomare nord, il parcheggio multipiano e le opere connesse. Con la sentenza pubblicata oggi, il Tar ha confermato la legittimità delle determinazioni comunali che hanno revocato l’interesse pubblico e l’aggiudicazione della concessione, escludendo qualsiasi riconoscimento di utili o mancati guadagni a favore dell’operatore privato.

L’eventuale ristoro, se dovuto, sarà limitato alle sole spese vive documentate e riferite a un periodo circoscritto. Il Comune mantiene ferma la propria posizione sul concorso di colpa del promotore, già evidenziato negli atti (Pef, garanzie e conformità progettuali), come ribadito dal difensore dell’Ente, Avv. Gianluca Piccinni, e che sarà fatto valere nelle sedi giudiziarie competenti per ottenere una riduzione delle somme da indennizzare.

“La decisione del Tar – spiega il sindaco Nicola Balice – conferma la bontà delle scelte assunte: abbiamo tutelato l’interesse pubblico, la sicurezza e la sostenibilità economica dell’opera, evitando ricadute sulla collettività. Oggi possiamo guardare avanti, concentrandoci sugli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr su Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce, opere autonome rispetto al vecchio project e fondamentali per la qualità della vita dei cittadini.

L’Amministrazione ha operato nel segno della trasparenza, della legalità e della responsabilità. La sentenza ribadisce che, in assenza di contratto e con progetto non validato, non esisteva alcun diritto alla stipula. Continueremo a difendere le finanze dell’Ente e a realizzare opere utili e cantierabili nei tempi previsti”.