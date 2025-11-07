‘Bandiera Verde Agricoltura 2025’ a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nella giornata di ieri, giovedì, 6 novembre 2025, a Roma presso la Sala della Regione a Palazzo Montecitorio ha avuto luogo la cerimonia di consegna del premio ‘Bandiera Verde Agricoltura 2025’ promosso da Cia-Agricoltori Italiani, giunto alla sua XXIII edizione. Come reso noto dal sindaco Alberto Florio, il comune di Santa Croce di Magliano, da sempre a vocazione agricola, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde, nello specifico per la categoria ‘Agri Folk’ con la tipicità enogastronomica della Treccia. È stata, infatti, premiata la caratteristica treccia di formaggio, nella duplice funzione di prodotto tipico locale legato alla tradizione agropastorale del territorio, oltre che elemento ornamentale per la festa della Madonna Incoronata, in occasione dell’ultimo sabato di aprile. Si tratta di un risultato importante perché fra i premiati vi erano numerose aziende italiane, ma solamente tre sono gli enti comunali che hanno ottenuto il premio, e Santa Croce rientra quelli. Il primo cittadino Florio, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, ha ringraziato la Cia Nazionale e Regionale per il coinvolgimento attivo mostrato nella fase di candidatura. Anche l’assessore alla cultura Petruccelli, che ha seguito l’iter di candidatura dalla fase iniziale si è detta soddisfatta per le potenzialità che il titolo a Bandiera Verde potrà rappresentare in termini di vetrina di notorietà per la comunità.

Il sindaco ha ringraziato la dottoressa Regina Cosco, che ha curato con tempismo e professionalità per il Comune il progetto di candidatura ai fini del conseguimento del premio. La scheda descrittiva e di presentazione della comunità e del suo tessuto economico, da lei realizzata, in cui ha evidenziato la conservazione dei paesaggi agrari, la valorizzazione delle produzioni locali e l’unicità della tradizione popolare ha permesso di superare la fase di selezione che dà subito ha colto l’interesse del Comitato esaminatore. Lo stesso Florio poi ha ringraziato i produttori locali, sempre disponibili e partecipi, i due caseifici di Santa Croce di Magliano che hanno realizzato le trecce, la cui degustazione si è tenuta a Roma: ‘Morsi & Sorsi- Caseificio Rosati’ e ‘Azienda agricola Casearia Paladino’.

Non sono mancati ringraziamenti al sito web di ‘Santa Croce online’ per il materiale fotografico fornito e al giovane Antonio Pio Macolino, videomaker del posto, per avere curato il montaggio del video di presentazione.

Un grazie, in ultimo ma non per ultimo, il sindaco ha voluto destinarlo gli allevatori e cavalieri che ogni anno nel segno della continuità portano avanti la tradizione della festa dell’Incoronata e con essa la diffusione alla conoscenza della Treccia di Santa Croce di Magliano.